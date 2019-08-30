Дипломаты отреагировали на таинственную гибель красноярской модели в Турции

Внезапная гибель 16-летней модели из Красноярска Софьи Ланшаковой на отдыхе в Турции для многих стала потрясением. А для ее семьи – огромной трагедией. Родители и друзья девушки вне себя от горя, они уверены: в смерти Сони виноваты медики. И не исключают: ее могли погубить намеренно – ради изъятия органов.

Неужели такое действительно возможно? Сейчас это обсуждают в СМИ, соцсетях и на медицинских порталах. Между тем свой комментарий гибели подростка дали в Министерстве иностранных дел России.

В распоряжение РБК поступило заявление, в котором говорится: органы изъять могли, но для проведения расширенного исследования. После того, как Соня умерла в клинике «Яшам хастанеси», в Турции было заведено уголовное дело. А в ходе него должна быть сделана медико-судебная экспертиза.

- Для нее, по закону, могут изъять образцы отдельных органов, чтобы подвергнуть анализу, - говорится в документе.

Кроме того, стало известно, что посольство России в Анкаре 15 июля направило ноту в турецкое дипломатическое ведомство, где просит предоставить информацию о расследовании, причине смерти и результатах экспертизы.

Напомним, Сони не стало 13 июля. Она умерла на глазах у родных. Девушку привезли в больницу «Сиедра», а после в «Яшам» с резкой болью в животе. Однако спасти ее врачи не смогли – спустя 9 часов сердце Сони остановилось. Родители обвинили во всем врачей. Они подозревают: дочери дали умереть, чтобы потом изъять у нее органы.

Родители 16-летней Сони Ланшаковой подозревают врачей в трансплантации. Фото: Вячеслав ЛАНШАКОВ.

Однако турецкие медики назвали все это клеветой. И объявили: у девочки был аппендицит. Она болела с 10 июля, об этом, по их словам, рассказала Татьяна, мама Сони. Но женщина все это время якобы лечила дочь активированным углем. А, когда пациентку доставили в больницу, оказалось уже поздно. Последняя стадия перитонита, сепсис и гибель.

Подчеркнем: пока сведения ни одной из сторон официального подтверждения не получили. Проверку трагедии также начали красноярские следователи.

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16-летняя Соня Ланшакова - известная модель из Красноярска. Синие глаза, каштановые волосы. Съемки для глянца и рекламы, победы в конкурсах красоты. В 2017-м году популярный глянец «Модный дом» включил ее в двадцатку самых красивых моделей страны: «ослепительная красавица с международной славой. Ни один кастинг для съемок в детском глянце или рекламе не проходит без ее участия. В багаже русской красавицы проекты с различными брендами и контракт с одним из ведущих агентств «DIOS models», и ничто не помешает дальнейшему успеху прелестной модели (Подробности).

Турецкие медики опровергли информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска

Турецкие медики из клиники «Яшам хастанеси» назвали клеветой информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска. Они настаивают, что пациентка поступила к ним слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с острым перитонитом, когда сделать ничего уже было нельзя. Поэтому в клинике не стали делать операцию, пояснив: скорее всего, у нее уже развился сепсис (Подробности).

Родители скончавшейся в Турции 16-летней красноярской модели заявили, что у дочери могли изъять органы

Трагедия в семью красноярцев Ланшаковых пришла в июле этого года. Супруги Татьяна и Владислав вместе с 16-летней дочерью Соней отправились в отпуск в Турцию. (Соня Ланшакова - известная красноярская модель, победительница нескольких конкурсов красоты). Все шло замечательно, но на 9 день девушка пожаловалась матери: болит живот. Сомнений не было – нужно обратиться к врачам. Выбрали частную клинику, во-первых, она была ближе. Во-вторых, посчитали, что там их лучше обслужат (Подробности).

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