2019-08-05T06:28:42+03:00
Происшествия

В горящем лесу в Эвенкии потерялся пожарный

Мужчину ищут уже сутки
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Федеральная АвиалесоохранаФото: Федеральная Авиалесоохрана
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Спасатели из Богучанского района Красноярского края накануне выехали в Эвенкию – на поиски потерявшегося в лесу пожарного.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мужчина пропал в районе 533 квартала Байкитского лесничества (Эвенкия). Сообщение об исчезновении пожарного спасателям передали из полиции. Судя по всему, он отбился от лесопожарного отряда. О потерявшемся пока известно немного: он прилетел на тушение с мансинской авиалесохраной. Какое снаряжение имеется при себе у потерявшегося, есть ли связь и запас воды – не сообщается. Пока поиски не дали результатов, однако мужчину продолжат искать 5 и 6 августа.

Добавим, что, по данным Лесопожарного цетра на 5 августа, в крае горит чуть больше 800 000 гектаров леса. На тушении задействованы лесопожарные дружины, силы МЧС и минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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