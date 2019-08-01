«Задача - потушить за пять дней!»: в Красноярском крае для борьбы с пожарами подняли в воздух военную авиацию и МЧС

Сибирь горит третью неделю. Дым от пожаров накрыл не только регионы-соседей, но и добрался до Аляски. И если еще несколько дней назад говорили: тушить пожары в труднодоступных зонах тяжело, затратно, бессмысленно, то сегодня уже звучит совсем другое: огонь надо останавливать любыми силами и средствами. Но ситуация все тяжелее. Надеялись на дожди, но именно из-за сильнейших пожаров осадков в Красноярском крае нет. Зато заливает соседний Иркутск: замкнутый круг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723416" frameborder="0"></iframe> Набор воды Бе-200. Видео: Авиалесоохрана.

По данным на 1 августа:

- Площадь лесных пожаров увеличилась. По данным на 1 августа, в Красноярском крае горит миллион девяносто тысяч гектаров леса, точнее – 1 090 152 гектара (31 июля горело 1 067 133,2. гектаров). Большая часть пожаров все также действует в зонах контроля (труднодоступных территориях, где огонь потушить невозможно);

Фото: Авиалесоохрана

- Военные приступили к тушению пожаров на территории Красноярского края. Такое решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Первые вылеты прошли 1 августа в 10.00 по местному времени.

- экстренное совещание по лесным пожарам в Красноярске провел Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что даст поручение выделить средства из резервного фонда правительства на усиление группировок МЧС и минобороны, которые заняты на тушении пожаров в Сибири.

Также премьер обратился к Генпрокуратуре, СК и МВД с просьбой проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири с целью сокрытия незаконных способов заготовки древесины.

Задача - потушить пожары за 5 дней, но не исключено, что понадобится больше времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723226" frameborder="0"></iframe> Ванавара. Видео: @nebo.community.

В Эвенкию забросили десант МЧС

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района Владимир Тронько:

- На территории Эвенкии сейчас в зоне особого внимания четыре населенных пункта, куда привлекаются дополнительные силы МЧС, каждая группа в количестве 10 человек. Их туда забрасывали на вертолетах. Первый – это село Куюмба, там подход пожаров в 10 километровой зоне. Спасатели оказывают содействие местной администрации, чтобы не допустить распространение огня. Силами МЧС и лесопожарного центра огонь ушел на 19 километров от поселка. Угроза снята. 10 человек из числа МЧС прибыли в поселок Оскоба. Там очаги пожаров в пределах 18-20 километров, есть естественные преграды, которые не позволяют огню распространиться. На северо-востоке у нас на контроле находится поселок Стрелка-Чуня. Кромка огня вокруг него находится на расстоянии от 20 до 80 километров, туда будет направлены дополнительные силы. И четвертый населенный пункт – это Муторай.

Видимость в зоне пожаров очень плохая. Фото: Авиалесоохрана

Площадь пожаров в Эвенкии, которые тушатся, составляет 23 800 гектаров. На борьбе с огнем заняты 369 человек. Это небывалое количестве сил, в прошлые годы такого не было. Накануне удалось локализовать огонь на территории заповедника, где предположительно упал Тунгусский метеорит.

Там был очень сильный пожар, 80 человек ему противостояли. Теперь огонь локализован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722845" frameborder="0"></iframe> Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

Возможно ли применение военных самолетов, самолета-амфибии Бе-200 для тушения огня в Эвенкии?

Фото: Авиалесоохрана

- Чтобы подсесть и заправиться водой, нужны соответствующие аэропорты. У нас в Эвенкии таких нет, так что «ИЛам» придется летать сюда издалека. Бе-200 у нас тоже не сможет набрать воду. Во-первых, реки обмельчали летом. Во-вторых, рельеф рек такой, что сложно найти площадку, где амфибия смогла бы сесть на воду – везде острова, бесконечные извилины. А ему, чтобы заправиться водой прямо из реки, нужно 2 километра по прямой. Самый большой прямой участок реки – метров 600, не больше. Остаются только вертолеты, они помогут, - рассказывает Владимир Тронько.

Набор воды Бе-200. Фото: Авиалесоохрана

Если взять карту-схему, горит южная часть Эвенкии. И немного центральная часть. Север района чистый, там периодически идут дожди. И ближайший прогноз обещает ливни, которые здесь ждут, как спасение.

Добавим еще, что в Эвенкии каждой весной вокруг всех населенных пунктов обновляют минерализованные полосы – это искусственно созданные участки земли, которые не дают огню в случае низового пожара подобраться вплотную к поселкам.

nebo.community В Красноярском крае горит миллион (!) гектаров леса

Елена Кутишенко, глава поселка Оскоба:

- У нас в поселке живут 8 человек, все взрослые, детей нет. Вчера у нас, наконец, прошел дождь, задымленность стала меньше, видимость увеличилась с 50 до 100 метров. Мы находимся в 100 километрах по дороге от Ванавары (по реке – 150 километров) и да, еще неделю назад готовились к эвакуации. Но обошлось. А сегодня к нам прибыли 10 человек спасателей, их вместе с оборудованием высадили с вертолета. Они будут тушить огонь, который сейчас от нас километрах в 10.

ОФИЦИАЛЬНО

Представительство Центрального военного округа Минобороны РФ:

- Экипажи вертолетов армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа приступили к перебазированию авиационной техники в Красноярск для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Всего перелеты на расстояния от 800 до 2300 километров из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей к месту выполнения задач совершат экипажи 10 вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами. Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России.

nebo.community Все в дыму. Кодинск.

Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю:

- За прошедшие сутки борт Бе-200 МЧС РФ совершил три слива в Богучанском районе, в очаг пожара было сброшено 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолет Ми-8 совершил доставку 18 человек личного состава аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в поселок Оскоба Эвенкийского муниципального района, а также совершил 5 сливов, сбросив в очаг пожара 15 тонн огнегасящей жидкости.

Работа по сбросу воды требует высокого мастерства, опыта и профессионализма, как экипажа воздушного судна, так и летчика- наблюдателя Лесопожарного центра, который координирует весь процесс. Сразу после сброса воды на кромку пожара выдвигаются группы специалистов для проведения работ по ее обработке и локализации очага возгорания. Такой комплекс действий даёт эффективность в борьбе с огнём.

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