«Задача - потушить за пять дней!»: в Красноярском крае для борьбы с пожарами подняли в воздух военную авиацию и МЧС
Сибирь горит третью неделю. Дым от пожаров накрыл не только регионы-соседей, но и добрался до Аляски. И если еще несколько дней назад говорили: тушить пожары в труднодоступных зонах тяжело, затратно, бессмысленно, то сегодня уже звучит совсем другое: огонь надо останавливать любыми силами и средствами. Но ситуация все тяжелее. Надеялись на дожди, но именно из-за сильнейших пожаров осадков в Красноярском крае нет. Зато заливает соседний Иркутск: замкнутый круг.
Набор воды Бе-200. Видео: Авиалесоохрана.
По данным на 1 августа:
- Площадь лесных пожаров увеличилась. По данным на 1 августа, в Красноярском крае горит миллион девяносто тысяч гектаров леса, точнее – 1 090 152 гектара (31 июля горело 1 067 133,2. гектаров). Большая часть пожаров все также действует в зонах контроля (труднодоступных территориях, где огонь потушить невозможно);
Фото: Авиалесоохрана
- Военные приступили к тушению пожаров на территории Красноярского края. Такое решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева.
Первые вылеты прошли 1 августа в 10.00 по местному времени.
- экстренное совещание по лесным пожарам в Красноярске провел Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что даст поручение выделить средства из резервного фонда правительства на усиление группировок МЧС и минобороны, которые заняты на тушении пожаров в Сибири.
Бе-200Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Также премьер обратился к Генпрокуратуре, СК и МВД с просьбой проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири с целью сокрытия незаконных способов заготовки древесины.
Задача - потушить пожары за 5 дней, но не исключено, что понадобится больше времени.
Ванавара. Видео: @nebo.community.
В Эвенкию забросили десант МЧС
Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района Владимир Тронько:
- На территории Эвенкии сейчас в зоне особого внимания четыре населенных пункта, куда привлекаются дополнительные силы МЧС, каждая группа в количестве 10 человек. Их туда забрасывали на вертолетах. Первый – это село Куюмба, там подход пожаров в 10 километровой зоне. Спасатели оказывают содействие местной администрации, чтобы не допустить распространение огня. Силами МЧС и лесопожарного центра огонь ушел на 19 километров от поселка. Угроза снята. 10 человек из числа МЧС прибыли в поселок Оскоба. Там очаги пожаров в пределах 18-20 километров, есть естественные преграды, которые не позволяют огню распространиться. На северо-востоке у нас на контроле находится поселок Стрелка-Чуня. Кромка огня вокруг него находится на расстоянии от 20 до 80 километров, туда будет направлены дополнительные силы. И четвертый населенный пункт – это Муторай.
Видимость в зоне пожаров очень плохая. Фото: Авиалесоохрана
Площадь пожаров в Эвенкии, которые тушатся, составляет 23 800 гектаров. На борьбе с огнем заняты 369 человек. Это небывалое количестве сил, в прошлые годы такого не было. Накануне удалось локализовать огонь на территории заповедника, где предположительно упал Тунгусский метеорит.
Там был очень сильный пожар, 80 человек ему противостояли. Теперь огонь локализован.
Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».
Возможно ли применение военных самолетов, самолета-амфибии Бе-200 для тушения огня в Эвенкии?
Фото: Авиалесоохрана
- Чтобы подсесть и заправиться водой, нужны соответствующие аэропорты. У нас в Эвенкии таких нет, так что «ИЛам» придется летать сюда издалека. Бе-200 у нас тоже не сможет набрать воду. Во-первых, реки обмельчали летом. Во-вторых, рельеф рек такой, что сложно найти площадку, где амфибия смогла бы сесть на воду – везде острова, бесконечные извилины. А ему, чтобы заправиться водой прямо из реки, нужно 2 километра по прямой. Самый большой прямой участок реки – метров 600, не больше. Остаются только вертолеты, они помогут, - рассказывает Владимир Тронько.
Набор воды Бе-200. Фото: Авиалесоохрана
Если взять карту-схему, горит южная часть Эвенкии. И немного центральная часть. Север района чистый, там периодически идут дожди. И ближайший прогноз обещает ливни, которые здесь ждут, как спасение.
Добавим еще, что в Эвенкии каждой весной вокруг всех населенных пунктов обновляют минерализованные полосы – это искусственно созданные участки земли, которые не дают огню в случае низового пожара подобраться вплотную к поселкам.
Елена Кутишенко, глава поселка Оскоба:
- У нас в поселке живут 8 человек, все взрослые, детей нет. Вчера у нас, наконец, прошел дождь, задымленность стала меньше, видимость увеличилась с 50 до 100 метров. Мы находимся в 100 километрах по дороге от Ванавары (по реке – 150 километров) и да, еще неделю назад готовились к эвакуации. Но обошлось. А сегодня к нам прибыли 10 человек спасателей, их вместе с оборудованием высадили с вертолета. Они будут тушить огонь, который сейчас от нас километрах в 10.
ОФИЦИАЛЬНО
Представительство Центрального военного округа Минобороны РФ:
- Экипажи вертолетов армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа приступили к перебазированию авиационной техники в Красноярск для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Всего перелеты на расстояния от 800 до 2300 километров из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей к месту выполнения задач совершат экипажи 10 вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами. Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России.
Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю:
- За прошедшие сутки борт Бе-200 МЧС РФ совершил три слива в Богучанском районе, в очаг пожара было сброшено 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолет Ми-8 совершил доставку 18 человек личного состава аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в поселок Оскоба Эвенкийского муниципального района, а также совершил 5 сливов, сбросив в очаг пожара 15 тонн огнегасящей жидкости.
Работа по сбросу воды требует высокого мастерства, опыта и профессионализма, как экипажа воздушного судна, так и летчика- наблюдателя Лесопожарного центра, который координирует весь процесс. Сразу после сброса воды на кромку пожара выдвигаются группы специалистов для проведения работ по ее обработке и локализации очага возгорания. Такой комплекс действий даёт эффективность в борьбе с огнём.
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ИСТОЧНИК KP.RU