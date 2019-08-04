СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-04T14:58:14+03:00

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В Красноярском крае за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров. Удалось потушить пламя в Эвенкийском, Абанском, Дзержинском, Минусинском, Нижнеингашском и Северо-Енисейском районах. В том числе и два очага возгорания в зоне контроля. По информации авиационного патрулированиям и космомониторинга общая площадь пожаров снизилась на 221 тысячу гектаров.

По данным министерства лесного хозяйства края на 4 августа в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 30 лесных пожаров – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Мотыгинском и Тасеевском районах на общей площади 12,6 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более тысячи человек. Это федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также около 40 единиц техники.

Удалось потушить пламя в нескольких районах краяФото: Мария ЛЕНЦ

- Основная часть возгораний действует в Эвенкии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края. – Это пожары в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных, труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 99 на площади 880 тысяч гектаров. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведется мониторинг. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На территории края введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

С воздушных судов произведено 147 сливов воды общим объемом 1 352 тоны Фото: Виктор ЧАВАЙН

В работах по тушению огня задействованы 27 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра. С них было произведено 147 сливов воды общим объемом 1 352 тоны на очаги возгораний в Богучанском и Эвенкийском районах.

В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование. Ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.

А что с воздухом?

Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора проводят мониторинговые исследования содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе края. По последним данным превышений гигиенических нормативов по основным показателям (содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида, взвешенных частиц РМ2,5, взвешенных частиц РМ10) в атмосферном воздухе не зарегистрировано. В селе Ванавара Эвенкийского района одной пробе превышен гигиенический норматив по содержанию взвешенных частиц РМ2,5 в 1,2 раза.

ВАЖНО

При обнаружении возгорания в лесу сразу звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправьте сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU