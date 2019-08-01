Регионы не смогли принять мер. МЧС России назвало причину распространения пожаров в Сибири

МЧС России обвинило власти регионов в распространении пожаров по территории Сибири. Замначальника центра «Антистихия» Сергей Абанин заявил, что на местах недостаточно серьезно организовали работу по недопущению возгораний и своевременному тушению огня. Именно это и привело к распространению пожаров по огромной территории. Для примера: в Красноярском крае, по данным на 1 августа, горит миллион девяносто тысяч гектаров леса. Еще более сложная ситуация в Якутии. Пожарами охвачена Иркутская область, Забайкалье, Бурятия, Хабаровский край и Амурская область. Общая площадь лесных пожаров чуть менее 3 миллионов гектаров.

- В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, - сказал Абанин, - но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.

С учетом того, что дым от лесных пожаров охватил гигантские территории, критика, безусловно, критика справедливая. И в этих недоработках еще предстоит разобраться профессионалам. Тем не менее, специалисты заостряют внимание не только на проблемах организации пожаротушения.

- Пожары в Сибири – явление регулярное. И понятно, что к ним нужно готовиться: иметь достаточное количество сил, средств, техники и распределенную систему ее базирования, - говорит Евгений Пономарев, старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева СО РАН при ФИЦ Красноярского НЦ СО РАН. – Но ситуация в этом году уже сложилась так, как сложилась. Дело в том, что существующая система мониторинга лесных пожаров и реагирования на них требует модернизации с учетом тех реалий, к которым мы подходим. Я бы не сказал, что климат на территории Сибири радикально меняется, но температурный режим и режим влагообеспеченности меняется определенно. И от этого не уйти. Гореть может чаще и на больших территориях, если мы будем реагировать по тем стратегиям, которые существовали раньше и были успешными. И усилия с тем, чтобы изменить нынешнюю ситуацию, разработать новую стратегию надо прикладывать всем: и федеральным структурам (Росгидромету и Рослесхозу), и региональным, и научному сообществу. Реагировать надо на ранней стадии возникновения пожаров. Но с теми пожарами, которые сейчас зафиксированы на территории Сибири, уже сложно что-либо сделать, даже если бросить на их тушение достаточное количество техники. Думаю, что в этом смысле надо уметь балансировать: и предвидеть ситуацию (передислоцировать силы и средства), и реагировать не на поздней стадии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Задача - потушить за пять дней!»: в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами подняли в воздух военную авиацию и МЧС

Сибирь горит третью неделю. Дым от пожаров накрыл не только регионы-соседей, но и добрался до Аляски. И если еще несколько дней назад говорили: тушить пожары в труднодоступных зонах тяжело, затратно, бессмысленно, то сегодня уже звучит совсем другое: огонь надо останавливать любыми силами и средствами. Но ситуация все тяжелее (подробности).

Только мертвые деревья и пепел: побывавшие на месте лесного пожара в Красноярском крае показали последствия огня

Там, где еще несколько недель назад шумел крепкий и молодой 30-летний хвойный лес, сейчас стоят скелеты мертвых деревьев, обугленные и черные, как в фильме ужаса. Если повезет – они вскоре разрушатся, природа возьмет свое и на этом месте через много-много лет вновь появится новый лес. (Подробности)

«Самое страшное – когда выгорает кислород»: красноярец снял на видео лесной пожар изнутри

По оперативным сводкам, сегодня, 25 июля, в Красноярском крае горит уже почти миллион гектаров леса. Точнее – более 906 тысяч гектаров. Сутки назад было 838 тысяч гектаров. Сколько их будет завтра – трудно прогнозировать. Ситуация давно вырвалась из-под контроля. И если несколько дней назад официальные службы края говорили, что угрозы населенным пунктам нет, то сегодня совершенно другие источники уверяют: огонь уже подступает к нескольким поселкам в Эвенкии (Подробности).