«Следов не обнаружено»: пропавших в Хакасии туристов ищут восьмые сутки

СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-02T18:51:23+03:00

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Заканчиваются восьмые сутки поисков пропавших туристов в районе поселка Приисковый (Орджоникидзевского района Хакасии). Сегодня их искали как «наземники», так и с воздуха.

- Работа вертолёта запланирована с учетом охвата максимального расстояния, на которое могли уйти потерявшиеся, с учетом глубины снега и погоды. Борт уже в воздухе, - сообщили утром в МЧС.

Однако ближе к вечеру стало известно: облет территории результатов не дал.

- К сожалению, следов жизнедеятельности не обнаружено, - рассказали представители группы «Приисковый». – Это был частный вертолет. Совершили три дозаправки, обследовали порядка 15 квадратных километров.

Но увы… Между тем, в горах холод – минус 23, говорят в поселке. Однако ощущается как минус 35. Время от времени начинает бушевать пурга, снега намело под два метра.

Напомним, четверо туристов (трое мужчин и женщина) пропали без вести 24 ноября. Утром уехали кататься на снегоходах. Но поднялась страшная пурга, и они сбились с пути. В четверг поисковики обнаружили снегоходы и неподалеку от них укрытие с кострищем, свежие следы. Получается, район поисков существенно сузился. Но туристов не нашли.

Чтобы отыскать своих «снегобратьев» (так называют себя любители этого вида спорта) съехались люди из разных городов. Километр за километром проходили на лыжах, снегоступах… Когда позволяла погода, поднимали вертолет. Пока результатов нет.

Сейчас за ребят болеют тысячи человек. Кто может, участвует в поисках, другие молятся, ставят свечи в храмах:

- Ребята, найдитесь живыми! Мы с вами!

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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