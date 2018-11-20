2018-11-20T06:58:45+03:00
Общество

В Красноярске стала известна дата прощания с Алексеем Клешко

Когда и где можно будет проститься с погибшим политиком и журналистом?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Вице-спикер Закосбрания Красноярского края погиб накануне, 19 ноября.Вице-спикер Закосбрания Красноярского края погиб накануне, 19 ноября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске стала известна дата прощания с Алексеем Клешко. Церемония прощания с погибшим политиком и журналистом пройдет в четверг, 22 ноября в Большом концертном зале, с 11.00 до 13.00.

Напомним, вице-спикер Закосбрания Красноярского края погиб накануне, 19 ноября. Его тело нашли утром в входа в подъезд, в котором жил Алексей Михайлович.

Чуть позже следователи завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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