СЕГОДНЯ 06:57 2018-11-20T06:58:45+03:00

Когда и где можно будет проститься с погибшим политиком и журналистом?

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В Красноярске стала известна дата прощания с Алексеем Клешко. Церемония прощания с погибшим политиком и журналистом пройдет в четверг, 22 ноября в Большом концертном зале, с 11.00 до 13.00.

Напомним, вице-спикер Закосбрания Красноярского края погиб накануне, 19 ноября. Его тело нашли утром в входа в подъезд, в котором жил Алексей Михайлович.

Чуть позже следователи завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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