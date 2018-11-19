Погиб вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко

Не стало Алексея Клешко. Шокирующую новость об уходе вице-спикера Законодательного собрания и журналиста сообщил в соцсетях генеральный директор телекомпании ТВК Вадим Востров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/678359" frameborder="0"></iframe> Дом, в котором жил Алексей Клешко.Мария ЛЕНЦ

- Я не знаю, как об этом писать. Ушёл из жизни Алексей Клешко.

Это, действительно, так, подтвердил источник в силовых структурах. Скоро появится официальная информация. По неофициальным же данным, трагедия произошла сегодня ночью. Тело Алексея Клешко обнаружили у подъезда дома, где он жил. Предварительная причина смерти - падение с высоты. На месте работают следователи и эксперты. Рассматриваются все версии: криминальная и бытовая.

Трагедия произошла сегодня ночьюФото: Мария ЛЕНЦ

В Заксобрании тоже подтвердили трагический факт. Готовится некролог. Коллеги не понимают, что могло случиться, потому что не далее, как в пятницу Алексей Клешко был на службе, принимал участие в мероприятиях. Сегодня утром его ждали на одно из заседаний, оно должно было начаться в 10 часов, но…

- Каких-то предпосылок, разговоров о том, что он болел, жаловался на какие-то проблемы, такого не было, - говорят те, кто общался с ним в пятницу.

Алексею Клешко было 48 лет. Его последний пост в соцсетях - о посещении Успенского монастыря.

Предварительная причина смерти - падение с высотыФото: Мария ЛЕНЦ

По словам исполнительного директора фонда Астафьева Дарьи Мосуновой, она переписывалась с Алексеем Клешко той же ночью, в 12 часов:

- Какая утрата! Мы же с ним ночью про Астафьева говорили. Он мне поручения по фонду давал, как же так? (Алексей Клешко был его президентом – прим.ред.).

- Я реву, - пишет красноярка Олеся Ушакова. - Позвонила сейчас подруге, она в соседнем доме живет, говорит полиции сейчас уже нет, только 2 машины стоит, вроде бы. Я не верю, что такой сильный человек мог сам... 10 этаж. Дай бог, чтобы следствие нашло истинную причину и причастных к этому. Страшная утрата, страшная...

Тело Алексея Клешко обнаружили у подъезда дома, где он жилФото: Мария ЛЕНЦ

Дарья Мосунова, исполнительный директор фонда Астафьева:

- Было ощущение, что он подавлен, какая-то грусть в его словах была, - рассказала Мосунова «Комсомольской правде» - Красноярск. – Мы обсуждали предстоящее празднование юбилея Виктора Астафьева, он давал мне поручения. Очень много почему-то говорил о долгах, что все надо раздать, все подарки ребятишкам… До сих пор не верю, что это случилось. Кажется, вот сейчас позвонит и скажет: «Привет, Даша». Не верится. Он ведь очень православный, глубоко верующий человек… Он с такой болью переживал уход своих родителей, винил, знаю, себя: ему казалось, что он мог сделать больше, чтобы продлить их дни. Больно Лешу потерять, ужасно больно.

Переписка Дарьи Мосуновой и Алексея КлешкоФото: соцсети

Почти 30 лет знаком был с Алексеем Михайловичем красноярский политолог Александр Чернявский:

- Вместе учились на филфаке. С Клешко я не только общался по учебе, но и работали на краевом радио, - говорит Чернявский. – Я знаю, что он всегда был человеком, любящим жизнь. Компетентные органы, конечно, разберутся. Огромная потеря для нашей политической элиты. За 17 лет работы в Заксобрании он фактически был душой очень многих проектов и в культуре, и в молодежной политике, и в государственном строительстве. Я в шоке просто.

Надежда Болсуновская, общественница:

- На самом деле сложно говорить...до сих пор не могу в это поверить...я только вчера вечером писала пост про наш лагерь и отметила его в посте... чтобы он увидел динамику наших ребятишек и порадовался вместе с нами. Ведь именно при поддержке краевой грантовой программы в далеком 2013 г. и появился наш инклюзивный семейный лагерь.

Алексей Михайлович очень много сделал для некоммерческих организаций края, для молодежной политики. Без него у некоммерческого сектора края было бы намного меньше системных возможностей для поддержки. НКО словно осиротели( .. Ведь многие лидеры общественных организаций, росли на его глазах и на каждого он готов был выслушать и помочь! Мы знали, что можем рассчитывать на его поддержку, мы видели, что Алексей Михайлович горой стоит за некоммерческий сектор края. Несмотря на свою загруженность, он всегда старался найти время и приехать на наши события, пусть даже маленькие. Ведь из маленьких дел, вырастают большие системные проекты!

Светлая память!!!

... «Комсомольская правда» - Красноярск выражает свои глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам Алексея Михайловича. Светлая память!

Мы следим за развитием ситуации.

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