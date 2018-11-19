2018-11-19T11:07:42+03:00
Происшествия

Почему после гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства

Политика не стало сегодня утром
Ася ЖУКОВА
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После гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства.После гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После гибели Алексея Клешко в Красноярске возбуждено уголовное дело по признакам статьи 110-й «Доведение до самойбийства». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, тело вице-спикера законодательного собрания регионального парламента было обнаружено под окнами его дома на улице Декабристов. Причина смерти – падение с высоты. Также в кабинете и дома у Алексея Клешко нашли несколько предсмертных записок. Сейчас следователи беседуют с его соседями и консьержкой.

Почему дело заведено по статье «Доведение до самоубийства»? Не предполагается, что кто-то толкнул политика на роковой шаг. Возбуждение дела необходимо, чтобы провести большой объем следственных действий и экспертиз, установить все возможные обстоятельства трагедии.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и близким Алексея Клешко.

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Их обнаружили в кабинете и дома у Алексея Клешко. В одном из смс-сообщений, отправленном политиком незадолго до смерти, значилось: «Прошу похоронить без почестей». (Подробности).

«Пусть все будет хорошо»: перед гибелью вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко поговорил с близкими людьми

...В понедельник Алексея Клешко ждали на заседании Совета Законодательного собрания, а вечером - в телекомпании ТВК, где он должен был провести традиционный эфир в 17.30. В телекомпании потрясены и пока не общаются даже с коллегами - говоря, что горе требует тишины. (Подробности).

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