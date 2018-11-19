Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-19T07:40:35+03:00

По неофициальным данным, криминала в произошедшем нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

По неофициальным данным, криминала в смерти Алексея Клешко нет

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Стала известна причина трагической гибели Алексея Клешко, вице-спикера заксобрания Красноярского края. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск источник в экстренных службах края, криминального следа здесь нет.

Напомним, Алексея Михайловича Клешко не стало ночью 19 ноября. Тело нашли под окнами его дома на улице Декабристов в 7 часов утра. Сейчас на месте работают эксперты и следователи. Предварительно: смерть наступила из-за падения с высоты 10 этажа.

- До этого он активно работал, ни о каких проблемах не говорил, - рассказывают коллеги в ЗС.

Смерть Алексея Михайловича называют огромной утратой для города, края.

- Мы осиротели, - пишут в соцсетях.

Многие вспоминают, как много хорошего сделал Алексей Клешко.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает свои глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам Алексея Михайловича. Светлая память!