Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Стала известна причина трагической гибели Алексея Клешко, вице-спикера заксобрания Красноярского края. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск источник в экстренных службах края, криминального следа здесь нет.
Напомним, Алексея Михайловича Клешко не стало ночью 19 ноября. Тело нашли под окнами его дома на улице Декабристов в 7 часов утра. Сейчас на месте работают эксперты и следователи. Предварительно: смерть наступила из-за падения с высоты 10 этажа.
- До этого он активно работал, ни о каких проблемах не говорил, - рассказывают коллеги в ЗС.
Смерть Алексея Михайловича называют огромной утратой для города, края.
- Мы осиротели, - пишут в соцсетях.
Многие вспоминают, как много хорошего сделал Алексей Клешко.
«Комсомольская правда» - Красноярск выражает свои глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам Алексея Михайловича. Светлая память!