2018-11-19T09:50:49+03:00
Происшествия

После гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края нашли предсмертные записки

Их обнаружили в кабинете и дома у Алексея Клешко
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Дом, где жил Алексей Михайлович. И тот самый балкон.Дом, где жил Алексей Михайлович. И тот самый балкон.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

После трагической гибели вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко нашли несколько предсмертных записок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Напомним, сейчас обстоятельства смерти Алексея Клешко устанавливают следователи.

- 19 ноября 2018 года около 6:30 в следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного жилого дома по адресу Декабристов, 1Г обнаружено тело первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Клешко, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По данному факту начата проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вот предварительные пока выводы следкома: потерпевший выпал с балкона лестничного марша на 12 этаже. Опрашиваются соседи и консьержка.

- В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, - добавляют в пресс-службе. - По результатам проверки будет принято решение.

Как стало известно нашим коллегам с портала «360», в одном из смс-сообщений, отправленном Алексеем Клешко незадолго до смерти, значилось: «Прошу похоронить без почестей».

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои глубочайшие соболезнования всем, кто знал и любил Алексея Михайловича. Светлая память!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погиб вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко

Не стало Алексея Клешко. Шокирующую новость об уходе вице-спикера Законодательного собрания и журналиста сообщил в соцсетях генеральный директор телекомпании ТВК Вадим Востров. (Подробности).

Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края

Стала известна причина трагической гибели Алексея Клешко, вице-спикера заксобрания Красноярского края. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск источник в экстренных службах края, криминального следа здесь нет. (Подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Аленичев рассказал о задержании за пьяную езду в Красноярске
Упавших в яму шестерых щенков выручили красноярские спасатели
Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край
Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене
Мэр Сергей Еремин раскритиковал коммунальщиков за обледеневшие дворы
Объявленного в федеральный розыск дилера скрутили в Красноярске
Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края
Почему после гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр
В память об Алексее Клешко в Красноярске организованы два мемориала
Виадук установили у «Арены. Север» в Красноярске
Красноярскому институту искусств присвоили имя Дмитрия Хворостовского
КамАЗ рекламных баннеров вывезли из Советского района Красноярска
«Закидали огонь снегом»: полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме
Масштабные учения ФСБ пройдут у «Платинум Арены» в Красноярске
Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева
Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Красноярск накрыло едкой дымкой
Карманник из Красноярска пойдет под суд за кражу телефона у школьницы
В Красноярске сгорела припаркованная во дворе иномарка
В Красноярском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
Участница конкурса «Самая красивая мама - 2» о своих малышах: «Быть мамой двух сыновей - просто счастье!»
Опубликовано видео задержания подозреваемого в жестоком избиении лесосибирца
Красноярские спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого сломался мотор в лодке
В Красноярском крае задержан водитель бензовоза, не имевший права на перевозку опасного груза
В Красноярском крае 17-летняя девушка уехала на вечерней электричке и пропала
Под Красноярском едва не сгорел частный дом: хозяева лишись бани и гаража
В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей