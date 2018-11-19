После гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края нашли предсмертные записки

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-19T09:50:49+03:00

Дом, где жил Алексей Михайлович. И тот самый балкон. Фото: Мария ЛЕНЦ

Их обнаружили в кабинете и дома у Алексея Клешко

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После трагической гибели вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко нашли несколько предсмертных записок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Напомним, сейчас обстоятельства смерти Алексея Клешко устанавливают следователи.

- 19 ноября 2018 года около 6:30 в следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного жилого дома по адресу Декабристов, 1Г обнаружено тело первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Клешко, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По данному факту начата проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вот предварительные пока выводы следкома: потерпевший выпал с балкона лестничного марша на 12 этаже. Опрашиваются соседи и консьержка.

- В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, - добавляют в пресс-службе. - По результатам проверки будет принято решение.

Как стало известно нашим коллегам с портала «360», в одном из смс-сообщений, отправленном Алексеем Клешко незадолго до смерти, значилось: «Прошу похоронить без почестей».

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои глубочайшие соболезнования всем, кто знал и любил Алексея Михайловича. Светлая память!

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