«Пусть все будет хорошо»: перед гибелью вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко поговорил с близкими людьми

...В понедельник Алексея Клешко ждали на заседании Совета Законодательного собрания, а вечером - в телекомпании ТВК, где он должен был провести традиционный эфир в 17.30. В телекомпании потрясены и пока не общаются даже с коллегами - говоря, что горе требует тишины...

Алексей Клешко, 2011 годФото: Мария ЛЕНЦ

«У многих сегодня есть не только чувство утраты, но и чувство вины»

Трагическая гибель вице-спикера Заксобрания Красноярска Алексея Клешко потрясла всех. В понедельник утром, в 06.30, его тело обнаружили у подъезда многоэтажки на Декабристов, где он жил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/678376" frameborder="0"></iframe> Алексей Клешко о новом бюджете Красноярского края.

Депутат Законодательного собрания края Елена Пензина:

- У него действительно была депрессия. У нас с ним были достаточно доверительные отношения, и часто в его словах проскальзывало, что ему тяжело – ни семьи, ни детей. Смерть родителей он глубоко переживал, особенно уход мамы. Он, конечно, был очень востребованным в общественной жизни, но, поймите, человек ведь не может жить только работой.

Алексей Клешко в пресс-центре КП, 2011 годФото: Мария ЛЕНЦ

Скажу, что в Заксобрании у нас нет человека такого же масштаба, как Клешко. Он тянул на себе колоссальный объем работы и информации, курировал просто гигантское количество дел, везде успевал. Очень болезненно переживал выпады разные в свой адрес, критику. Говорил: «Ну почему, ведь я сделал все…». У многих, кто его знал близко, сегодня есть не только чувство утраты, но и чувство вины, потому что просто не думали, что все настолько серьезно. Я предлагала ему помощь. Сейчас себя виню, что не настояла…

Возможно, последней с Алексеем Михайловичем общалась Дарья Мосунова.

Дарья Мосунова об Алексее Клешко 00:00 00:00

- Переписывались с ним весь вечер, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Мосунова. – Обсуждали текущие дела. Последнее сообщение от него пришло в 23.35. Уже сегодня утром, когда я узнала о трагедии, посмотрела на переписку: он вышел из сети в 02.43. Не спал. Когда переписывались, было ощущение, что он подавлен эмоционально, грустный был. Но последние его слова – «Пусть все будет хорошо».

Алексей Клешко, 2013 годФото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Горсовета Константин Сенченко:

- Алексей Клешко был человеком с большим сердцем, и вот эту его искренность, переживания чувствовал, поверьте, каждый, кто с ним общался. Очень тонкая натура. Он действительно болел душой за город и край. Не могу сказать, что мы именно дружили, но общались часто, я подвозил иногда его домой. Он всегда старался настроить людей вокруг себя на позитив.

Константин Сенченко об Алексее Клешко 00:00 00:00

Политолог Сергей Комарицын:

- В субботу разговаривал с ним, совершенно для меня неожиданное известие. С 90-х годов я его знал, и вся его политическая карьера прошла, можно сказать, на моих глазах. Ему действительно было до всего дело. У нас мало политиков, которые занимаются гуманитарной сферой – культурой. Это была его сфера. Он очень народный депутат был – энергичный, напористый, принципиальный. Конечно, и у него бывала депрессия, но ничто, на мой взгляд, не предвещало такого конца.

Алексей Клешко, 2013 годФото: Мария ЛЕНЦ

Политолог Юрий Москвич:

- Он создал целую плеяду демократических организаций и групп, на нем держалось очень многое, и край, именно благодаря Клешко, опережает многие другие субъекты по гражданскому образованию и гражданской активности, очень грамотно управленчески была им проработана грантовая система. Он умел работать с разными партиями и группами людей. И в этом смысле для края его уход – большая потеря.

Александр Чернявский об Алексее Клешко 00:00 00:00

ОФИЦИАЛЬНО

«Опрашиваются соседи, консьержка, устанавливаются обстоятельства произошедшего»

- По предварительным данным, потерпевший выпал с балкона лестничного марша, расположенного на двенадцатом этаже, - сообщила официальный представитель СУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская. - В настоящее время опрашиваются соседи, консьержка, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего. В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольный характер.

Алексей Клешко, 2017 годФото: Мария ЛЕНЦ

Никогда не пропускал звонки от журналистов и не отказывал в комментариях

Мария Мишкина, редактор «КП»-Красноярск:

В красноярской журналистике я уже настолько давно, что кажется, пройдено все. Столько историй, радостных и грустных, столько разных людей появляется в жизни журналиста. И с каждым новым прожитым на работе днем понимаешь... Даже ты, знающий людей, казалось бы, лучше других, все равно никогда не можешь быть уверен, что каждый конкретный человек на самом деле чувствует, о чем переживает. Это касается не только работы, но и обычной нашей с вами жизни. Есть банальные слова о том, что надо быть внимательнее к своим близким. Не только к родным, но и друзьям, коллегам. Не пропустить какой-то сигнал или просьбу о помощи. Алексей Михайлович... Умный, сильный, востребованный человек. «Наберите Алексея Клешко, возьмите у него комментарий», - журналисты «Комсомолки» звонили ему по самым разным темам, далеко не всегда напрямую связанным с его работой в корпусе ЗС. А номер его телефона есть в записной книжке мобильника почти у каждого корреспондента – потому что, несмотря на свой статус и занятость, никогда не пропускал звонок, и никогда не отказывал в комментарии.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает глубокие соболезнования близким известного политика и журналиста Алексея Михайловича Клешко.

Интервью: Алексей Клешко, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края.Видео: телеканал Енисей

СПРАВКА «КП»

Алексею Клешко было 48 лет. Он родился в Абакане, 2 апреля 1970 года. С 1988 по 1989 служил в Вооруженных Силах СССР; с 1990 по 1996 участвовал в организации проектов по работе с детьми и молодежью (по поддержке одаренных детей, становлению военно-спортивного центра «Патриот», движений «Молодые — ветеранам» и «КВН на Енисее»).

В 1991 году Клешко пришел в журналистику, был корреспондентом, комментатором и ведущим Красноярского краевого государственного радио, затем - главным редактором первой Красноярской независимой радиокомпании «Местное время», был главным редактором телерадиовещания для детей и молодежи.

Примерно с середины 90-х Алексей Клешко начал политическую карьеру: до 2001 был депутатом горсовета. До 2018 года — депутат Законодательного Собрания Красноярского края, является разработчиком ряда законопроектов по укреплению местного самоуправления, осуществления институциональной реформы в общественно-политической сфере и в государственном строительстве, модернизации социальной политики в крае.

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