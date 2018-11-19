СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-19T10:35:58+03:00

В память об Алексее Клешко в Красноярске организованы два мемориала. Фото: пресс-служба ЗС.

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В память об Алексее Клешко в Красноярске появились два мемориала. Их организовали в здании администрации края – у каждого из входов. Коллеги Алексея Михайловича несут туда цветы.

Напомним, вице-спикера заксобрания края не стало сегодня, 19 ноября. Тело нашли под окнами дома, где он жил. Предварительная причина смерти – падение с высоты. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. После гибели Алексея Клешко обнаружено несколько предсмертных записок. Ему было 48 лет.

А не так давно на сайте законодательного собрания появился некролог. Цитируем его дословно:

- Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание края, Правительство края, депутаты Государственной Думы РФ от Красноярского края, глава города Красноярска, депутаты Красноярского городского Совета выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Михайловича Клешко.

19 ноября 2018 года на 49-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Михайлович Клешко.

Свою профессиональную биографию он связал с журналистикой и оставался верен ей до конца дней. Прошёл путь от корреспондента до главного редактора программ для детей и молодежи краевого государственного телевидения, был одним из авторов и бессменным ведущим популярной в крае телепрограммы, удостоенной высшей профессиональной награды — «ТЭФИ».

По-настоящему Алексей Михайлович реализовал себя на общественно-политическом поприще. С 1996 по 2001 год был депутатом Красноярского городского Совета, с 2001-го четырежды избирался депутатом Законодательного Собрания края. Благодаря Алексею Михайловичу принят ряд важных краевых законов в сфере местного самоуправления, государственного устройства, социальной политики и гражданского общества.

Политика не стало сегодня. Тело нашли под окнами его дома.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Яркий политик, талантливый журналист, человек большого сердца и доброй души, он оставил глубокий след в истории Красноярского края. Всегда готовый прийти на помощь, вникнуть в суть любой проблемы, Алексей Михайлович завоевал уважение земляков неравнодушным, искренним отношением к людям, делу и родному краю.

Настоящий патриот Красноярья, верный своим убеждениям, Алексей Михайлович был одним из камертонов общественной и политической жизни региона. Он был незаменим в решении сложных задач. Много времени и труда посвящал культурным, просветительским, гуманитарным проектам.

Уход Алексея Михайловича — невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алексея Клешко. Светлая память!

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