Скрывался 8 лет от правосудия: за изнасилование и убийство студентки СФУ жителя Красноярска приговорили к 21 году колонии

За убийство студентки в 2009 году житель Красноярска получил 21 год колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что Владимир Г. до последнего отрицал свою причастность к убийству, которое произошло в 2009 году, у следствия и обвинения нашлись такие доказательства, что и присяжные заседатели, а вместе с ними и судья, вынесли ему вердикт: виновен и снисхождения не заслуживает. Сегодня, 23 декабря, Красноярский краевой суд вынес приговор 37-летнему мужчине – 21 год колонии строгого режима.

В свое время это было резонансное преступление. В апреле 2009 года за гаражами неподалеку от Сибирского федерального университета обнаружили тело студентки. Девушка была изнасилована и задушена. Следователям удалось установить, что накануне гибели она проводила время в компании подруг. Девушки остановили случайный автомобиль и попросили водителя отвести их в кафе, но на месте вышли все, кроме одной – она захотела домой, в общежитие на улице Борисова.

Однако до общежития молодой человек ее не довез. По пути потребовал от нее интима, а когда девушка отказалась, накинул ей на шею ремень безопасности, как петлю, изнасиловал и задушил. А тело привез к заброшенным гаражам, где его на другой день и обнаружили.

Задержали Владимира Г. спустя несколько месяцев. В первый раз он настоял, чтобы дело рассматривалось в присутствии присяжных заседателей, а те пришли к выводу, что мужчина невиновен. Его освободили. Однако в декабре 2010 года коллегия Верховного суда РФ отменила оправдательный приговор и отправила дело на новое рассмотрение.

Узнав об этом, «невиновный» бросил все и поспешно скрылся, уехал из Красноярска в неизвестном направлении. Его объявили в федеральный розыск в 2011 году и задержали только в 2019 году. Новое расследование спустя 10 лет дало новые результаты. Добавим, что за это время у криминалистов появились новые современные методы расследования. И им удалось найти неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к убийству.

И вот второе рассмотрение дела. Мужчина вновь потребовал присяжных заседателей. Но они не оправдали его надежд. Добавим, что вынесенный приговор – 21 год колонии строгого режима – пока не вступил в силу, у сторон обвинения и защиты есть время на апелляцию.

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