Заманили знакомые из алчности: убийство 9-летней давности раскрыли в Красноярском крае

Жестокое убийство 9-летней давности раскрыли в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по региону и РХ.

В Ачинске Красноярского края было раскрыто жестокое убийство предпринимателя, которое произошло 9 лет назад – в 2011-м. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

К следователям обратилась мать 25-летнего предпринимателя. Женщина сообщила: ее сын перестал выходить на связь, пропал. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но выйти на след подозреваемых удалось лишь спустя девять лет – все это время работа по их поиску продолжалась.

И недавно возможно причастные к гибели молодого мужчины были задержаны. Ими оказались трое жителей Ачинска – 37, 40 и 68 лет. По версии следствия, они знали, что у знакомого есть деньги и решили поживиться. 11 июня 2011 года заманили на встречу, которую назначили на окраине города.

Поняв, для чего его позвали, мужчина пытался сопротивляться, даже использовал травматический пистолет. Но что он мог сделать против троих: жертву скрутили, вывезли в лес и там убили…

Сейчас все подозреваемые уже под стражей. Им предъявлено обвинением по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем», «Пособничество в убийстве» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью». Если вина будет доказана, все грозят серьезные сроки.