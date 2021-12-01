Жителя Красноярского края признали виновным в убийстве 8-летней давности. Стоп-кадр видео

Жителя Уярского района признали виновным в убийстве восьмилетней давности. Суд определил наказание: 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Правда, приговор пока не вступил в силу, у сторон защиты и обвинения есть время, чтобы его обжаловать. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

19 июля 2013 года жители села Никольское обнаружили в лесном массиве тело мужчины со следами насильственной смерти. По всему было видно, что он погиб от колото-резаной раны грудной клетки. Судебно-медицинская экспертиза это подтвердила. Личность мужчины удалось установить – им оказался 45-летний житель Иркутской области, который приехал в Уярский район на заработки. Но виновного в его смерти долгое время не могли найти. Однако расследование продолжалось и следы, наконец, вывели на подозреваемого, который после предъявленных ему доказательств сознался в преступлении.

На сегодняшний день обвиняемому 51 год. По данным следствия он вместе иркутянином занимались строительством. А когда завершили и настало время расчета, обвиняемый отказался выплатить напарнику оговоренную сумму денег. В ходе конфликта он ударил его ножом, а когда мужчина скончался, унес его в лесной массив и закидал ветками.