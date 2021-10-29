Жителя Красноярска осудили на 15 лет за убийство 26-летней давности. Фото: следком

Жителя Красноярска осудили за преступление, которое он совершил 26 лет назад на территории Хакасии. Решение суда – 15 лет колонии строго режима и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу родственников его жертвы. Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон защиты и обвинения есть время, чтобы оспорить его. Но факт остается фактом: дело, которое казалось «глухарем», удалось раскрыть.

Добавим, что дело было заведено по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений»). Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Осенью 1995 года молодой предприниматель взял на развитие бизнеса кредит в размере 25 миллионов неденоминированных рублей. Его приятель, которому на тот момент было 28 лет, часть денег присвоил. В итоге дружба пошла врозь. В ночь с 20 на 21 октября 1995 года осужденный под обманным предлогом уговорил предпринимателя поехать в Красноярск на его автомобиле.

По пути снова разругались. И когда остановились на заправке в районе села Троицкое (Боградский район Хакасии), обвиняемый дважды выстрелил мужчине в голову из самодельного пистолета. Оттащил тело в кювет, облил его бензином и поджог, а затем уехал на машине убитого. Был объявлен в федеральный розыск и до недавнего времени скрывался.

В 2020-м году дело вернули вновь на расследование. Благодаря современным методам сыщикам удалось раскрыть преступление.