«Беги, Аня, беги!»: психолог объяснил, почему укравшая из банка 23 миллиона ачинская кассирша Анна Григорьева вдруг стала «народной героиней». Фото: личная страница Анны Григорьевой

8,9, 10 декабря – три дня следователи не могут найти и задержать 30-летнюю эффектную блондинку из Ачинска – Анну Григорьеву, которая ушла из дома ночью 7 декабря и пропала, а вместе с ней почти 23 миллиона рублей в разной валюте.

Конечно, пока не пойман – не вор, но есть бесстрастное видео – с камер наблюдения в банке, там Анна вынимает из сейфа и уносит коробку (!) с деньгами. Казалось бы, возможности следствия сегодня почти безграничны, и беглянка вот-вот попадется. Но нет! «Малышка на миллион» пока обводит сыщиков вокруг носа. А саму историю бурно обсуждают в социальных сетях. Казалось бы – осудить, однозначно. Но народ словно в кино с попкорном: «Молодец. Будет что в старости вспомнить!», «Дай бог ей здоровья!», «Беги, Аня, беги, такой шанс один на миллион!»; «Гуляй, девушка, гуляй!», «Красава. Нахлобучила банк», «Надеюсь, не найдут её. Вот красотка».

Похожая реакция была и после другого громкого ограбления банка – дела Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 25 миллионами рублей. Однако, когда выяснилось, что женщина пошла на преступление ради мужа-игромана, восторгов поубавилось.

Так в чем феномен?

Психолог, психотерапевт европейского реестра Николай Рычков:

- Здесь есть ряд убеждений, которые сложились у населения. Одно из них можно трактоваться так: в силу того, что население нищее, то обворовать богатых у данной группы людей сравнимо с таким явлением как «робингудство». То есть, люди не воспринимают это как преступление. Для них это просто справедливое распределение денежных средств – от более богатого более бедному. Вот у нее денег мало, и это, вроде как, не совсем справедливо.

Безусловно – это нездоровая ситуация. Но в силу того, что времена сейчас смутные, у разных групп населения сложилось представление, что такая ситуация с точки зрения закона, конечно, плоха, но в целом понятна и вызывает сочувствие.

В принципе, в последнее время, у населения сложилось множество реакций недовольства. То есть, мы перешли от социализма к капитализму, но он пока не настолько развит, и часто не предполагает какой-то здоровой конкурентной бизнес-среды. Все переживают это по-своему, кто-то выражает свое отношение в виде поддержки таким людям. Еще один момент. Ну что такое 23 миллиона? Это много, но до конца жизни явно не хватит. С одной стороны можно предположить, что это либо шаг отчаяния, либо полное отсутствия мысли на перспективу. Это говорит, что значительная часть населения живет одним днем, не сильно задумываясь, не строя перспективу, не отвечая за последствия поступков. В данном случае - однозначно неправильных, противозаконных и, откровенно говоря, аморальных.

Напомним, в отношении Анны Григорьевой заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), по ней грозит до 10 лет лишения свободы.

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На кадрах видно, как Анна зашла в помещение и сразу же ринулась к сейфу. Открыв его Григорьева простояла несколько секунд, совершая манипуляции руками (предположительно клала деньги в коробку). После этого она вытащила из сейфа коробку, заполненную купюрами. (подробнее)

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