В деле ачинской кассирши Анны Григорьевой, исчезнувшей с 23 миллионами рублей, появился новый фигурант

Племянник Анны Фото: соцсети

В истории исчезновения Анны Григорьевой, похитившей из банка 23 миллиона рублей, появился новый фигурант. Как сообщает телеграм-канал SHOT, подозрение полицейских упало на ее 23-летнего племянника.

Дело в том, что на допросах юноша путался в показаниях. Он рассказывал, что виделся с Анной за два дня до исчезновения, но оказалось, что в подъезде пропавшей установлены камеры, которые показали, что парень уходил от тети за 2 часа до ее пропажи. Официальных обвинений в отношении молодого человека предъявлено не было.

Однако задержан парень не был. «КП-Красноярск» удалось связаться с его хорошей подругой:

- С чего вы взяли, что он задержан или еще? Он дома, с ним все хорошо. А моменты с полицией – это не ваше дело – были, и что?

Кстати, интересный момент, этот самый племянник Анны есть в соцсети, и заходил на свою страницу в пятницу 10 декабря около 18 часов, однако почистил страницу почти полностью, оставив лишь один пост с песней.

И, есть еще один любопытный нюанс, который может пролить свет на историю. Известно, что в семье Анны не все было гладко. Муж практически не работал, зато (утверждать мы этого не можем, но об этом говорят знакомые), - играл, брал микрозаймы. И задолжал несколько сотен тысяч рублей. Долги могли вытрясать и с него, и с Анны. Перед исчезновением Анна оставила записку - вначале предполагалось, семье, по новой версии - руководству банка. Примерно следующего содержания - ОНИ знали о моей семье, мне угрожали, заставляли так делать. Может, они - именно те, кто выбивали долги супруга, а "заставляли делать" - выносить и отдавать им деньги? Тогда с миллионами ли исчезла молодая женщина? Вопросы, вопросы.

Напомним, что кассиршу банка из Ачинска Анну Григорьеву разыскивают с 8 декабря. По версии полиции, она украла 23 миллиона рублей в трех валютах и сбежала. Оперативники считают, что она не покинула город. Мы так же рассказывали, что незадолго до исчезновения девушка жаловалась на отношения с супругом и финансовые проблемы.

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На кадрах видно, как Анна зашла в помещение и сразу же ринулась к сейфу. Открыв его Григорьева простояла несколько секунд, совершая манипуляции руками (предположительно клала деньги в коробку). После этого она вытащила из сейфа коробку, заполненную купюрами. (подробнее)

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