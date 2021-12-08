Для заселения в гостиницы Красноярского края иностранцам потребуется ПЦР-тест на коронавирус

В Красноярском крае внесены изменения в антиковидный указ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае иностранцам разрешили заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха только с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее 48 часов до заселения. Губернатор Александр Усс внес изменения в антиковидный указ.

С 8 декабря 2021 года в Красноярском крае иностранцы смогут заселиться в гостиницы, базы отдыха и другие объекты, оказывающие гостиничные услуги, только после предъявления паспорта и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть получен не ранее, чем 48 часов до заселения.

Кроме того, все организации, в которых введены QR-коды обязаны разместить на входе плакаты с соответствующей информацией.

Напомним, с 1 ноября в Красноярском крае были введены QR-коды для посещения торговых центров, с 15 ноября их расширили на рестораны, кафе и спортзалы. С 1 декабря 2021 года были сняты ограничения по времени работы для общепита, до этого времени они могли принимать посетителей с 7.00 утра до 23.00 вечера.

В Красноярском крае по-прежнему сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, 7 и 8 декабря в регионе было зарегистрировано по 781 и 766 зараженных COVID-19.

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