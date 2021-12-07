Полиция не нашла нарушений в действиях учительницы из Ачинска, заставившей ходить ученицу босиком

Фото: официальный сайт школы

В Ачинске Красноярского края полицейские не нашли признаков преступления в действиях учительницы в деле босоногой школьницы. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, инспекторы ПДН провели с учениками и преподавателями профилактические беседы.

Напомним, что история началась в ноябре в ачинской школе №8. Мама одной из учениц третьего класса пожаловалась в местную газету на учительницу, которая якобы заставила ее дочь ходить по школе босиком.

По словам матери, злой педагог вынудил больную 9-летнюю дочь сидеть на уроках в холоде в одних колготках. Да что там на уроках, несчастной девочке не позволяли надевать сапожки даже на переменах и в туалет. При этом одноклассники бедной малышки не только не поддержали ее, но и смеялись над жертвой учительского произвола. Картина представляется депрессивной: затравленная девочка в одних колготках, перебирает пальчиками, чтобы согреться, маленькие дьяволята злобно посматривают и тихо смеются, и главный злодей – учительница, которая не разрешает обуться даже в туалет, и настраивает учеников против беззащитного дитя. А все почему? Потому что третьеклассница забыла сменку…

Но, оказалось, что мама немного преувеличила. Ну, как немного. Преувеличила настолько, что все это оказалось ложью. Впрочем, сомнения в правдивости обвинений появились сразу, так как родители детей, обучающихся в школе, встали на защиту преподавательницы горой. Более того, оказалось, что в школе очень тепло, и поэтому дети сами снимают обувь, ибо высидеть 40 минут в зимней обуви просто невозможно. Да и о самой учительнице отзывы исключительно положительные. Причем, настолько, что, вместе с детьми на ее защиту встали даже младшеклассники.

Правда, от проверки это не спасло. Однако результаты полицейской проверки показали, что никаких пыток и травли со стороны педагога в адрес девочки не было:

- Опрошены мама подростка, классная руководительница, а также одноклассники героини журналистского материала. В действиях учительницы состава административного правонарушения или преступления не установлено. Инспекторы ПДН провели дополнительные профилактические беседы в данном образовательном учреждении со школьниками и преподавательским составом, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Солидарны с мнением МВД и министерство образования Красноярского края. Единственное ведомство, которое продолжает проверку остается прокуратура.

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