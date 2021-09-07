Бескультурье или норма: педагоги разошлись во мнениях о скандале со школьницей, которую отчитали за синие волосы

Так Влада ходит в школу

В Красноярском крае не утихает «школьный скандал». Напомним, девятиклассница Влада пришла на учебу с яркими синими волосами, еще более ярким макияжем и в одежде, которую в школе оценили, как несоответствующую уставу. Более того, девочку вызвали к директору, где ее прическу назвали «преступной», а образ – вызывающим у мальчиков недвусмысленные желания.

Как итог – Влада пожаловалась на слова педагогов в TikTok, предоставив запись беседы. По словам девочки, после разговора с директором и завучем, ей стало плохо:

- После разговора я ушла в туалет. Мне стало очень плохо. Меня заметили учителя начальных классов и отвели к медсестре. Поднялось давление, меня заметила замдиректора, и начала орать на меня за то, что я плачу, - жаловалась школьница.

В руководстве школы мнение другое. Там рассказали, что никаких слез Влада не лила, со многим соглашалась, разговор проходил в мирном русле, а фразы вырваны из контекста.

Так или иначе, все это просочилось в СМИ, вызвав настоящую информационную бурю. Мнения людей разделились: кто выступил в защиту школьницы, заявив, что внешний вид никак не мешает учебе, кто-то встал на сторону педагогов, обвинив учеников в неуважении к правилам.

Управление образования Канска инициировало проверку. У директора школы Марины Имподистовой запросили объяснительную. Однако в ведомстве считают, что конфликт решен:

Влада о том, что ее «отправили» к психологу

- Ситуация произошла, об этом стало известно СМИ, поэтому у директора просто запрошено пояснение. Директор сказала, что беседа с девочкой действительно была проведена при открытых дверях, в присутствии завуча. Слез никаких не было. Ей просто напомнили правила и порядок ношения одежды делового стиля в школе. К психологу эту ученицу никто не отправлял, - рассказала «КП-Красноярск» Евгения Рева, заместитель руководителя управления образования Канска.

При этом в управлении подчеркнули, что никто Владу наказывать не будет. Она продолжит учиться, как и раньше:

- Никто запрещать учиться и выгонять ее не собирается. Новых бесед с ней тоже не планируется. В ходе беседы с ней договорились, что ее внешний вид будет соответствовать школьным правилам. Была беседа и с родителями. Мама девочки понимает, что такая ситуация случилась и не поддерживает форму ношения дочери. Можно сказать, что мама адекватно оценивает ситуацию. Эта ситуация не повлияет на обучение и на отношение к ребенку.

В руководстве школы от комментариев не отказываются, но технично увиливают. То у директора совещание, перезвоните через полчаса. В назначенное время – «извините, она уехала. Позвоните после обеда». А после обеда очередное совещание, причем, со всеми заместителями.

Однако ситуация в любом случае дискуссионная. Все-таки школа – это территория только для учебы, или в ее стенах есть место самовыражению. Как поступать учителям? Давать ли свободу ученикам или правила должны быть максимально строгими?

Заслуженный учитель России и директор центра образования «Класс-Центр» Сергей Казарновский считает, что всему виной уровень культуры и отсутствие какого-либо регламента в школах:

- Поскольку уровень культуры падает с каждым днем, все, что происходит на улице, затем проникает в школу. Ситуация с волосами и стилем – это ситуация дурного вкуса, где не обозначено, что школа имеет главную цель – это учеба, и все, что от этого отвлекает, не должно туда входить. Как минимум ученики должны соответствовать деловому стилю, носить деловую форму. Но сейчас, когда они делают тату, ярко красятся, то естественно, приходят в этом в школу. Когда приезжают школьники из других стран, они удивляются, что у нас старшеклассницы носят в школе каблуки, - рассказал «Комсомолке» Сергей Казарновский.

По мнению прославленного педагога, школа, как социальный институт теряет авторитет в глазах детей:

- Сегодня школа сама себя дискредитировала. Педагоги не имеют того авторитета перед детьми и родителями, как раньше.

Но и здесь мнения разделились. Заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО, разработчик и автор адаптивной модель школы Евгений Ямбург придерживается более лояльного подхода:

- Меня, как человека, проработавшего директором школы более полувека, интересует не что на голове, а что в голове. Считаю, что не очень профессионально со стороны педагогов создавать здесь конфликты. Мы все эти «войны» проиграли: «воевали» с джинсами – проиграли, «воевали» с длинными волосами – проиграли. И ничего страшного не произошло. Более того, жуткий дресс-код существовал и для учителей, бедным женщинами запрещалось приходить в брюках. Что касается макияжа: вместо того, чтобы воевать с ним, можно научить делать хороший макияж, либо объяснить, что есть дневной, есть вечерний, - объяснил педагог.

По мнению Евгения Ямбурга, подобные ситуации не что иное, как проявление ханжества и непрофессионализма со стороны руководства школы:

- Вместо того, чтобы создавать врагов на пустом месте, нужно понимать, что мир меняется, а ханжество было, есть и будет. Вспомните, когда учительница молодая талантливая участвовала в соревнованиях моржей. Она была сфотографирована в купальнике, так в итоге началась травля. Она плюнула и сейчас неплохо зарабатывает, как репетитор, а школа потеряла грамотного учителя. Поэтому нужно заканчивать с ханжеством и заняться делом. Школьный устав – это не догма, не священное писание. Поэтому я на стороне ученицы. Школа должна работать более профессионально. Директор должна была либо вообще ничего не говорить девочке, либо поговорить, как женщина с девочкой – доверительно, без претензий, - добавил Ямбург.

Канская школьница Влада, тем временем, продолжает держать своих подписчиков в курсе. В своем очередном видео девочка рассказала, что проблема не решилась. Она собирается добиваться того, чтобы перейти на домашнее обучение:

- Проблема не решилась. Мама сходила в школу, и директор ей сказала, что если я пропущу уроки, то напишет заявление в ПДН. Директор сказала, что полиция будет взламывать мои страницы в соцсетях. Еще моей матери сказали, что на домашнее обучение могут перевестись только инвалиды. Но если бы меня отправили к психологу за их счет, я была бы не против.

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