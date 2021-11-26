Жестокий урок? В Ачинске четвероклассница ходила по школе босиком, потому что забыла сменку. Фото: официальный сайт школы

Нетривиальный школьный скандал разразился в Красноярском крае. Конфликт произошел в ачинской школе №8. Все началось со статьи в местной газете - мать ученицы четвертого класса пожаловалась журналистам «Новой Причулымки» на издевательства учительницы над дочерью.

Суть в следующем. По версии многодетной матери, 18 ноября ее 10-летнюю дочь учительница Александра Сергеевна заставила разуться прямо в классе и сидеть на уроках в одних колготках. Мол, нечего тут ходить, полы топтать. Обуться ей разрешили только на обед, после чего педагог приказала вновь снять обувь. Причина проста – девочка забыла сменку дома. В итоге и на уроке, и на переменках девочка "протирала" пол колготками. Вот это методы...

Мать в красках рассказала журналистам, через какие муки пришлось пройти дочери. Девочка хотела выйти в туалет, но отпускать ее в обуви учительница отказывалась, пол был холодным, атмосфера в классе жаркой, и чтобы хоть как-то согреться, малышке приходилось сжимать и разжимать пальцы на ногах. Более того, у девочки в принципе множество проблем со здоровьем, а тут такое… В итоге босиком ребенку пришлось отсидеть четыре урока. В это время одноклассники только смеялись над девочкой и не оказали ей никакой поддержки.

Реакция ведомств была молниеносной. Прокуратура и полиция начали свою проверку. Выяснять обстоятельства произошедшего начала и сама школы. Директор школы Галина Кучер собрала экстренное родительское собрание. Педагоги и учителя вместе с классом поминутно разобрали конфликт. Примечательно, что мамы девочки на этом собрании не было.

Родители же встали на сторону учителя и школы. Вообще, школа №8 считается одной из лучших в Ачинске, а в кабинетах зимой не то, что не холодно, а действительно жарко. Температура в кабинетах достигает +27 градусов. Так что версия о холоде едва звучит весьма спорно, считают родители:

- Ничего такого не было! Если ребенок забывает сменную обувь, учитель предлагает, так как очень жарко, снять обувь и посидеть в носках или колготках, - рассказал член общешкольного родительского комитета Геннадий Курилов.

Председатель родительского комитета Анастасия Новиченко рассказала, что учительница и вовсе просила девочку обуться, но школьница демонстративно отказалась. Она добавила, что ее дочь сама иногда разувается во время уроков. Более того, родители заявили, что у девочки часто происходили конфликты с одноклассника, в тот день тоже. А мама ребенка после того, как конфликт вышел за стены школы ни разу не ответила на вопросы в родительском чате. Общаться она отказывается и с журналистами.

- В историях, когда есть стороны обвинения и защиты, нельзя делать поспешных выводов. Если опираться только на рассказ мамы, все выглядит дикостью. Но когда начинаешь разбираться в истории, возникают вопросы. Мама не хочет комментировать и не выходит на связь ни с родителями одноклассников девочки, ни с городскими и краевыми СМИ, - говорит редактор Ачинской телекомпании «ОСА» Наталья Сусанина.

Она добавила, что педагогам и родителям удалось досконально изучить суть конфликта благодаря опросу детей:

- Детей опрашивали, чтобы узнать, как все было! Большая часть родителей одноклассников девочки готова выступить в защиту педагога. Выяснилось, что школа старая, стены в ней очень толстые и в кабинетах очень тепло, несмотря на проветривание. Родители сами говорят, что их дети разуваются безо всяких просьб. Ученики младших классов и вовсе порой забывают обуться и выбегают на перемену в одних носках. Такие ситуации нужно разбирать между учителем, директором школы и родителем, и не выносить это на страницы газет, пока не разберешься. В этой ситуации, по моему мнению, не права мама, которая вылила это "ведро помоев" в информационное пространство. Главное, чтобы не пострадали дети - ни сама девочка, ни ее одноклассники.

В комментариях же разгорелись горячие обсуждения. Кто-то вставал на сторону школы и учителя, обвинив мать в том, что она хочет раздуть скандал из ничего:

- У меня дочь учится с этой девочкой, и то что они (мать и дочь) рассказывают этот всё ложь. Они всё перевернули! Мы будем стаять горой за свою учительницу Александру Сергеевну и в обиду её не дадим;

- Сразу вижу босоногую бедную девочку, сидящую в покрытом инеем кабинете. А самое главное, дети, показывающие на нее пальцем. Я аплодирую автору стоя, но слабо верится, что в школу ребенок ходит без носков или колготок в ноябре-то. Зная эту школу, сомневаюсь, что в ней можно замерзнуть, точно знаю по своим детям, одеваю их туда как в летний лагерь;

- Такого просто не может быть! От слова СОВСЕМ. Я окончила эту школу, мои дети закончили, сейчас учатся внуки. Это совершенная ложь. В школе очень жарко. И никогда не бывают грязными полы. Если возникла "конфликтная" ситуация то не газету надо бежать а разобраться на месте.

Однако была и вторая сторона. Которые сразу же признали учительницу виновной, а директора школы обвинили в бездействии:

- Раз нельзя заставить эту учительницу весь день вести уроки босиком, тогда только один выход - писать во все инстанции о вопиющем президенте педагога. Правильно , что мама девочки предала огласке глумление учителя над ребёнком;

- Все комментарии в защиту учителя написаны персоналом школы, которому грозит как минимум увольнение, а то и уголовное дело по статье за «Истязание ребенка».

Как было на самом деле, сейчас разбираются профильные органы. Никаких официальных обвинений ни в адрес школы, ни в адрес конкретного учителя нет, поэтому и далеко идущие выводы делать рано. Тем временем, девочка со вторника на уроки не ходит, учительница же продолжает вести занятия.

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