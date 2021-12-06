Мать, продавшая в Красноярске ребенка за 25 тысяч рублей, получила 4 года колонии с отсрочкой. Фото: стоп-кадр из видео СК по краю

В Красноярске суд вынес приговор матери, продавшей новорожденного сына, а также супругам, купившим малыша. Как сообщает пресс-служба СК, реальный срок получила только биологическая мать мальчика, но с отсрочкой.

Напомним, что о шокирующей истории стало известно в октябре 2020 года. 30-летняя жительница Красноярска, воспитывавшая троих детей, забеременела четвертым. Женщина и так едва справлялась с родительскими обязанностями, стоя на учете в ПДН, работала уборщицей, мужчины в доме нет. Взвесив все за и против, она решила, что еще один рот ей не нужен.

У нее возникла идея – продать сына. 26 апреля 2020 года она у себя в квартире приняла знакомую бездетную семейную пару. Причем нашла супругов она сама. План был максимально прост: женщина рожает и тут же передает ребенка им в обход процедуре усыновления. Сами «приемные родители» объясняли, что не хотели долгих бюрократических проволочек, поэтому и решили просто купить малыша.

Так, 23 мая 2020 года женщина легла в роддом с паспортом «приемной матери», воспользовавшись внешним сходством. 26 мая в машине такси она передала ребенка новым «родителям».

На допросах мать давила на жалость, говорила, что как только первый раз покормила мальчика грудью – сразу возникли те самые материнские чувства, но сказать покупателям, что сделка отменяется, не могла – телефона с собой не было. А в такси они сами забрали мальчика. При этом, как сообщают в СК, во время следствия женщина не проявляла особого рвения вернуть сына.

В июле на ее карту поступила сумма, о которой они договаривались 25 тысяч рублей. Которые мать потратила, по собственному признанию, на одежду и сладости для остальных детей.

В итоге женщину раскрыли сотрудницы ПДН, которые знали, что та беременна. А когда пришли вновь, то живота уже не было, как и ребенка. Тут уже отпираться бесполезно.

Рассмотрение дела шло больше года. И вот 5 декабря суд вынес вердикт. Родители-покупатели получили 3,6 и 3,8 лет колонии условно. Мать-продавщица получила 4 года реального срока, но осталась на свободе. Как? А очень просто – ей назначена отсрочка до достижения 12 лет младшему ребенку.

Судьбу мальчика будут решать органы опеки. Сейчас он находится Красноярском краевом доме ребенка. Но осужденным приемным родителям малыша отдадут вряд ли.

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