Троих воспитывает, четвертого решила продать - что известно о матери, отдавшей новорожденного сына чужим людям

В Красноярске мать продала новорожденного сына за 25 тысяч рублей Фото: Следственный комитет России

Сгорбленная, плачет, опущенные плечи, собранные в пучок волосы… Трудно поверить, но эта женщина несколько месяцев назад продала своего новорожденного сына за 25 тысяч рублей бездетной паре, видео допроса опубликовали следственный комитет и полиция.

- Я с ними созванивалась в апреле, - признается 30-летняя Чечена. – Нас свели знакомые, они приехали и разговаривали со мной, ничего не обещали и не предлагали. Хотели ребенка, вот и все.

Сейчас она в одиночку растит троих детей-школьников. Работает уборщицей, с мужем давно рассталась, денег в обрез. И тут узнает – у нее будет четвертый.

- Муж этой женщины (мы с ней похожи, одной национальности) предложил, чтобы я шла на УЗИ уже с ее паспортом, с ним и легла в больницу. А, когда родила сына, появились материнские чувства. До выписки сама кормила его грудью. Но сказать, что не хочу уже отдавать ребенка, не могла, у меня не было телефона.

Из роддома меня встретила эта пара (пока я лежала, мои дети были у них). Они сразу же в такси забрали ребенка, а мне отдали моих детей.

Потом я им несколько раз звонила, они не отвечали. А после добавили меня в черный список. Я нашла работу в Кызыле и уехала. А летом мне на карточку прислали 25 тысяч, как они говорили раньше, типа единовременное пособие.

На них я купила детям сладости, одежду. Если бы мне отдали ребенка, моего четвертого сына, я бы его забрала…

… Сейчас Чечена находится под подпиской о невыезде – надо присматривать за детьми. Если вина женщины будет доказана, за продажу ребенка ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Кстати, раньше судимостей у нее не было. Только состояла на учете за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

- У нее трое малолетних детей, поэтому наши сотрудники ПДН каждый месяц проверяли условия ее проживания, - комментирует заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова. - Ив ходе профилактической беседы она призналась, что ждет четвертого ребенка. Однако в мае на некоторое время уехала к родным. Когда вернулась, и к ней вновь пришли наши сотрудницы, было установлено, что она уже не в положении. Стали спрашивать, где ребенок, как прошли роды? Она честно призналась, что передала его за вознаграждение бездетной паре, с которой познакомилась накануне. Более того в роддоме Красноярска она находилась под чужими документами – женщины, которой ребенка передала.

И последнее: приемными родителями, купившим себе сына, тоже занимаются следователи. Малыш попал в дом ребенка – из семьи его забрали.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- История страшная. И сразу вызывает вопросы: почему люди пошли на криминал? Почему не усыновили здорового новорожденного ребенка, неужели это так трудно? Впрочем, не просто сложно, а к тому же еще долго ждать, - комментируют представители органов опеки. - Сегодня, например, в банке данных родителей-кандидатов у нас состоит порядка 300 человек. Все хотят совсем маленького и, желательно, здорового. Но у нас на сегодняшний день практически нет ни одного ребенка, который может считаться здоровым. Диагнозы разные, понятно, что многие излечиваются, но этим надо заниматься.

И еще раз подчеркну: процедура небыстрая. Раньше да, можно было: если кто-то отказался от ребенка, почти сразу же забрать, а сейчас все органы опеки, в первую очередь, отрабатывают проблему с родственниками. Если женщина задумала отказаться от ребенка, с ней ведут беседы психологи, оказывают помощь. Это же может быть просто проявление послеродовой депрессии. И впоследствии такие женщины часто забирают своих детей. Если женщина все-таки отказывается, часто родственники (бабушки-дедушки, тети-дяди), если это положительная семья, очень часто этих детей берут. Детей бросают совсем уж неблагополучные в социальном плане. Видимо, семья, о которой идет речь, хотела, чтобы никто о произошедшем не узнал, чтобы ребенок был более или менее здоров. И еще не хотели ждать. Я думаю, это ими движет: чтобы никто не знал, и чтобы это было быстро.

Есть еще один момент: женщина могла отказаться от ребенка в пользу каких-то конкретных людей. И это было бы законно – официально, черед суд, органы опеки, и все. И там нужно доказывать, что можешь, в состоянии воспитывать и так далее. Но здесь такого не было.

К тому же надо собирать пакет документов, показывающих, например, что у тебя нет судимости. Кстати, третьей причиной мог бы быть непорядок в документах.

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