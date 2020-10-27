В Красноярске мать продала новорожденного сына бездетной паре за 25 000 рублей

Мать продала новорожденного сына бездетной паре за 25 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Шокирующая история в Красноярске: женщина заранее знала, что не сможет воспитать ребенка. Покупатели – бездетная семейная пара не имели средств на суррогатное материнство, хотели иметь здорового малыша, которого выдали бы за своего. Будущая роженица нашла их сама, через общих знакомых, по поддельным документам передала ребенка, а в ответ на карту пришли 25 000 рублей. Но о продаже младенца узнали силовики, СК завел уголовное дело.

Младенец… по цене среднего смартфона, как такое возможно? Оказалось, бездетная пара давно мечтала о ребенке, а потенциальной родительнице он оказался не нужен. Вот и сошлись: одна не могла себе позволить «лишний рот», другие – услуги суррогатного материнства.

Причем инициатива исходила от женщины: забеременев, она стала искать семью, которая хотела бы ребенка. И вскоре такая отыскалась – через общих знакомых. Ударили по рукам.

Чтобы не вызвать подозрений, решили обменяться документами (биологическая и приемная мать были похожи). В итоге женщина отправилась в больницу рожать – уже с чужим паспортом. А, выписавшись с сыном на руках, передала его паре… прямо в машине такси.

И в июле на ее банковскую карту поступил «гонорар» - 25 тысяч рублей. Что называется, без подвохов, как договаривались. Казалось, никто ничего не подозревал – малыш рос в приемной семье. Но все-таки история купли-продажи сына вскрылась. Как именно? Оперативным путем – подробности следователи предпочитают не раскрывать, чтобы не давать «наводок» будущим преступникам.

Сейчас биомама под следствием, она может сесть на 15 лет за «Куплю-продажу человека, находившегося в беспомощном состоянии». Младенца забрали из семьи – в дом ребенка. А семейной парой, купившей себе малыша, скоро займутся следователи.

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Сгорбленная, плачет, опущенные плечи, собранные в пучок волосы… Трудно поверить, но эта женщина несколько месяцев назад продала своего новорожденного сына за 25 тысяч рублей бездетной паре, видео допроса опубликовали следственный комитет и полиция. (Подробности)

«Младенцев, абсолютно здоровых, на усыновление практически нет»: почему бездетная пара купила младенца за 25 000 рублей

Дикая история произошла в Красноярске: мать за 25 тысяч рублей продала новорожденного сына знакомой семейной паре. И попала под уголовное дело – может сесть на 15 лет за «Куплю-продажу человека, находившегося в беспомощном состоянии», рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. (Подробности)