«Младенцев, абсолютно здоровых, на усыновление практически нет»: почему бездетная пара купила ребенка за 25 000 рублей

В Красноярске мать продала новорожденного ребенка другой семье Фото: Олег УКЛАДОВ

Дикая история произошла в Красноярске: мать за 25 тысяч рублей продала новорожденного сына знакомой семейной паре. И попала под уголовное дело – может сесть на 15 лет за «Куплю-продажу человека, находившегося в беспомощном состоянии», рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

- История страшная. И сразу вызывает вопросы: почему люди пошли на криминал? Почему не усыновили здорового новорожденного ребенка, неужели это так трудно? Впрочем, не просто сложно, а к тому же еще долго ждать, - комментируют представители органов опеки. - Сегодня, например, в банке данных родителей-кандидатов у нас состоит порядка 300 человек. Все хотят совсем маленького и, желательно, здорового. Но у нас на сегодняшний день практически нет ни одного ребенка, который может считаться здоровым. Диагнозы разные, понятно, что многие излечиваются, но этим надо заниматься.

И еще раз подчеркну: процедура небыстрая. Раньше да, можно было: если кто-то отказался от ребенка, почти сразу же забрать, а сейчас все органы опеки, в первую очередь, отрабатывают проблему с родственниками. Если женщина задумала отказаться от ребенка, с ней ведут беседы психологи, оказывают помощь. Это же может быть просто проявление послеродовой депрессии. И впоследствии такие женщины часто забирают своих детей. Если женщина все-таки отказывается, часто родственники (бабушки-дедушки, тети-дяди), если это положительная семья, очень часто этих детей берут. Детей бросают совсем уж неблагополучные в социальном плане. Видимо, семья, о которой идет речь, хотела, чтобы никто о произошедшем не узнал, чтобы ребенок был более или менее здоров. И еще не хотели ждать. Я думаю, это ими движет: чтобы никто не знал, и чтобы это было быстро.

Есть еще один момент: женщина могла отказаться от ребенка в пользу каких-то конкретных людей. И это было бы законно – официально, черед суд, органы опеки, и все. И там нужно доказывать, что можешь, в состоянии воспитывать и так далее. Но здесь такого не было.

К тому же надо собирать пакет документов, показывающих, например, что у тебя нет судимости. Кстати, третьей причиной мог бы быть непорядок в документах.

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В Красноярске мать продала новорожденного сына бездетной паре за 25 000 рублей

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