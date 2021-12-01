Солнечная батарея в подарок и помощник по хозяйству: отшельница Агафья Лыкова готовится к Новому году

В преддверии Нового года отшельнице Агафье Лыковой прислали нового помощника. Фото: медиагруппа Юг Сибири.

Вся словно бы светится, с лица не сходит детская улыбка… На днях у отшельницы Агафьи Лыковой побывали гости с большой земли, привезли подарки к Новому году и не только, рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Здесь вся ее жизнь

Напомним, в таежной глуши – на крутом берегу реки Еринат – Агафья Карповна живет с самого рождения. Добраться сюда можно только вертолетом или по реке (и то если позволит погода). В эти места бежала от гонений семья староверов Лыковых в далеком 1937 году. Шло время, а мать, отец, двое братьев и две сестры были в полной изоляции. Свой уклад, свои заботы… Семью открыл миру журналист «Комсомольской правды» Василий Песков, это случилось в 1978-м. А спустя десять лет Агафья осталась одна, ее родные умерли.

На этой неделе Карповна принимала гостей с большой земли. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Маленькая, хрупкая, не пала духом. Сумела выжить и сохранить тятин дом, хозяйство. «Вся ее жизнь – работа, молитва и сон, - пояснил «КП» Николай Седов, сын таежника Ерофея, бывшего соседа Агафьи. – Скуки, праздности нет вовсе. Ну, может отвлечься на пять минут – погладить собаку или кошку. Ведет аскетический образ жизни. Это по-христиански, так и должно быть».

Новую избу нарисовала сама

Однако годы берут свое. Бабушке Агафье уже 77, здоровье подводит. Поэтому ее много лет опекают инспекторы заповедника «Хакасский», на его территории находится знаменитая заимка Лыковых. Приезжают волонтеры и помощники по хозяйству. Иначе самой уже сладить трудновато. А перебраться поближе к людям, в деревню или город, попросту не может. Места суровые, но здесь она родилась, здесь вся ее жизнь, как оставишь?

В этом году для бабушки Агафьи построили новую избу. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Впрочем, нынешний год стал для Карповны особым. У отшельницы появился новый дом. Прежний, построенный еще отцом, Карпом Осиповичем, давно обветшал. Стены не держали тепло, дымила печка. Хотели было ее поменять, да побоялись – ставить новую в такую развалюху было опасно.

Помог общественный деятель Олег Дерипаска. Бабушка обратилась к нему с письмом, посетовала на свои нужды, мол, совсем прохудился старый дом. А в марте 2021-го уже справляла новоселье! Меценат откликнулся, и вскоре у Карповны была другая изба, просторная, светлая. В точности такая, как она просила, даже план нарисовала сама, выбрала место. И дом вышел – загляденье.

Правда, построили его в Абакане. Ведь рубить деревья в заповеднике, где живет отшельница, запрещено. Так что избу собрали в городе, а потом разобрали и доставляли по реке – аэролодками. Чтобы перевезти к Агафье все бревна, понадобилось 18 рейсов!

Так уж совпало: этой осенью «тятин дом» едва не сгорел. В гости к Агафье без разрешения заявились блогеры из Красноярска. Добрая душа, она оставила их ночевать в старой избе. И вскоре постройка вспыхнула (говорят, ветхая кровля загорелась из-за перекалившейся трубы). Благо, дом смогли отстоять – пострадала стена и крыша. А не так давно его восстановили, стал еще лучше прежнего! Помогла Митрополия Русской Старообрядческой церкви, крупный бизнес, а также друзья Агафьи, тот же Николай Седов.

Вот такой он, новый дом! Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Подарки от мецената

- На этой неделе мы побывали у Агафьи Карповны, - сообщил «Комсомольской правде – Красноярск» Виктор Непомнящий. – Забросили к ней волонтеров и нового помощника, это отец Георгий их Оренбурга. Он останется с ней на зиму.

Привезли отшельнице гостинцы и сюрпризы. В их числе – небольшая солнечная батарея, чтобы можно было и телефон подзарядить, и свет включить, когда надо. Это подарок мецената Олега Дерипаски. Он оплатил и полет вертолета, и продукты и все остальное.

Агафья благодарит за помощь. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Агафья, как обычно, обрадовалась гостям. Хотя она не одна, на заимке постоянно дежурит наш инспектор, он будет с ней два-три месяца. Иначе нельзя, все-таки человек в возрасте, надо быть рядом. Но она помощь не отвергает, уже привыкла.

Хозяйство Агафьи в порядке – у нее три кошки, собака по кличке Цветочек и шесть коз. Мы еще удивились: «Многовато, зачем столько коз? И чистить за ними, и кормить. Если сено завозить вертолетом, выйдет золотое. Так что надеемся уговорить слегка сократить «поголовье».

Светлые помыслы и молитва

- А еще у нас есть традиция: обмениваемся камнями. Она мне дарит самые красивые, что собирает на реке Еринат. И я не отстаю, - продолжает директор заповедника «Хакасский». - Камни от меня Агафья складывает на отдельную полочку. А в этот раз я привез ей агат с очень эффектным рисунком. Но это не подделка. Говорю ей: «Смотри, это настоящий». – Я вижу, Богом сотворенный, - откликнулась она. Поблагодарила, разглядела со всех сторон и не стала отправлять на полочку. А, наоборот, спрятала подальше от посторонних глаз. Ну, женщина всегда остается женщиной. Мы еще с ней посмеялись: «Конечно, драгоценности надо прибрать».

Камень для отшельницы в подарок от директора заповедника. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

Еще мы передали Агафье письмо от племянника Антона. Была очень растрогана. И на мой вопрос: «Как насчет того, чтобы он приехал?», сразу отозвалась: «Конечно, пусть!». Оно и понятно, родная кровь.

Письма для бабушки. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ.

… К слову, как и все староверы, отшельница Новый год не отмечает. Тем более на эти дни как раз приходится пост. Так что праздник для нее – это не застолье и веселье. А 7 января, когда Рождественский пост закончится, можно будет отведать масла и мяса. Но пока праздники по-христиански: светлые помыслы да молитва.

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