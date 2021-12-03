Новый помощник – к Новому году: история непростых отношений отшельницы Агафьи Лыковой и послушника Георгия

Агафьи и послушник Георгий. Фото: Данил БАРАШКОВ

К Новому году у отшельницы Агафьи Лыковой появился помощник. Это священнослужитель Георгий из Оренбурга, его вертолетом забросили на таежную заимку у реки Еринат несколько дней назад, сообщил в своем фейсбуке директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Правда, новым помощником Агафьи послушника Георгия назвать сложно. Напомним, он жил рядом с отшельницей больше пяти лет. Когда в 2019-м «Комсомолка» побывала в гостях у Карповны, привозила подарки к ее юбилею, 75-летию, охотно с нами пообщался.

Агафья еще занимала ветхий «тятин» домик (в нынешнем году меценат Олег Дерипаска подарил ей новый и просторный). А Георгий обитал в скромной постройке неподалеку.

Домик Георгия в таежном тупике. Фото: Данил БАРАШКОВ

Тогда отношения соседей были, скажем так, непростыми. Сам Георгий из староверов, и Урала. Семьи у него нет. Хотел жить при церкви или монастыре. Но тут узнал, Агафья нуждается в помощнике. Духовный пастырь, отец Владимир предложил Георгию послужить отшельнице. И тот, недолго думая, согласился.

Передал свой дом церкви и переехал на заимку, куда можно долететь только на вертолете или (если повезет с погодой) добраться по реке, а потом пешком.

Только доброго соседства между Карповной и послушником Георгием в те годы, увы, не сложилось. Бабушка Агафья была убеждена: тот не соблюдает церковные правила. Делает все не так. А, значит, на заимке ему быть «не мОжно».

Помощник Агафьи в своем домике на заимке. Фото: Данил БАРАШКОВ

По словам же Георгия, уж такой человек Агафья – трудный. Он приехал, чтобы пособить ей во всем. Как-никак, бабушке за 70, суровый климат, тяжелый труд – здоровье уже не то. Но помощь от послушника она принимала не всегда. Вот и чувствовал себя Георгий лишним, ненужным. Сетовал: «Принесу дров, она годами к ним не притронется, воды натаскаю – ведра перевернет».

В другой раз собрался огород вскопать. Взялся – за лопату. А Карповна сразу в отказ: так нельзя, копать надо только мотыгой – «копытить»!

В своем огородике отшельница работает наравне с мужчинами. Фото: Данил БАРАШКОВ

Но дело тут не в лопате, а гораздо глубже – в разногласиях на почве религии. Агафья была убеждена: сосед живет не по канонам, а это грех. И помощь от него принимать нельзя.

Так и существовали – рядом, но не в мире. И, как дети, наперебой жаловались друг на друга инспекторам заповедника «Хакасский» (они много лет опекают Агафью). В конце концов, Георгий стал бывать на заимке наездами, а после и вовсе перебрался на «большую землю». Не смог ужиться с отшельницей.

Впрочем, прошли годы. Агафье Карповне уже 77. Силы уже не те, да и хозяйство большое, одних коз шесть голов. Давно просила прислать ей помощницу. Но кто же может выдюжить наравне с ней, какая женщина?

Несколько лет назад отшельница так и не смогла ужиться с помощником. Надеемся, на этот раз все получится. Фото: Данил БАРАШКОВ

Помочь снова согласился давний знакомый, Георгий. Он и останется на зимовку вместе с Карповной, послушника благословил духовный отец Агафьи. На этот раз отшельница оказалась не против. Лично позвонила наставнику по спутниковому телефону и сказала спасибо за поддержку.

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