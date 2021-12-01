В Красноярском крае пассажир устроил резню в автобусе: дело передали в суд. Стоп-кадр видео

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноярска, который в середине июля этого года устроил самую настоящую резню в рейсовом автобусе Красноярск – Минусинск, направлено в суд на рассмотрение. Следствие считает, что он нуждается в принудительном лечении, поскольку во время преступления был неадекватен и не осознавал, что творил.

В этой истории «Комсомолка» разбиралась подробно. Все произошло вечером 15 июля текущего года. Мужчина приобрел билеты на автобус из Красноярска в Минусинск. Вместе с ним в салоне оказались еще 12 пассажиров, плюс водитель. Итого 14 человек. Первая часть пути по федеральной трассе «Енисей» прошла спокойно. Затем началось что-то странное: мужчина достал нож (следствие выяснило, что он был туристическим) и ударил сначала своего 29-летнего соседа, который спокойно сидел рядом и ничего не подозревал.

Пострадали четыре человека, включая самого обвиняемого. Стоп-кадр видео

Затем неадекватный пассажир вскочил и кинулся по проходу к водителю, ударил и его. Третьей пострадавшей стала 41-летняя женщина. От криков в салоне и резкого торможения проснулся один из мужчин, который моментально среагировал и обезвредил молодого человека. Однако тот успел пару раз ударить ножом и себя.

Всех раненых доставили в районную больницу в Новоселово, прооперировали. Обвиняемого пришлось охранять от разъяренных родственников пострадавших.

- На допросе, когда обвиняемого спрашивали об обстоятельствах совершенного преступления, он пояснил, что незадолго до происшествия стал бояться людей, которые могут причинить ему и другим окружающим вред. В связи с этим он решил уехать из Красноярска в Абакан. И туристический нож приобрел для своей защиты. Во время поездки он почувствовал, что его окружают люди, представляющие для него опасность. И потому начал обороняться – сам напал с ножом на пассажиров и водителя, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что у мужчины временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза. Иными словами, он был в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал происходящего. Но это не освобождает его от наказания. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тяжелые ранения, серьезный стресс: что известно о состоянии пострадавших после нападения в автобусе в Красноярском крае

В междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск 15 июля произошла самая настоящая резня. Один из пассажиров рейсового маршрута неожиданно напал с ножом на водителя автобуса, а затем еще на троих попутчиков. Когда его попытался остановить, то между Дмитрием Ж* (имя изменено) и пассажиром завязалась потасовка. (Подробнее)

«Кричал, что слышит голоса»: пассажиры рассказали подробности нападения в междугороднем автобусе в Красноярском крае

В междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск 15 июля произошла самая настоящая резня. Один из пассажиров рейсового маршрута внезапно напал с ножом на водителя автобуса и еще троих жителей края. Два пассажира и водитель получили колото-резаные ранения, еще один мужчина – телесные повреждение. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу в поселке Новоселово. (Подробности)

Во время резни в рейсовом автобусе Красноярского края пострадал еще один пассажир

Стало известно о еще одном пострадавшем пассажире, получившим травмы в рейсовом автобусе Минусинск-Красноярск 15 июля. Как сообщают в МВД, им оказался 31-летний мужчина. У него нет ножевых ранений, но оказались ушибы. Он обратился в медучреждение самостоятельно. (подробнее)

«Родителей у него не было, из-за этого он всегда казался замкнутым»: что известно о парне, устроившем резню в автобусе в Красноярском крае

В Красноярском крае произошло очень странное и жуткое нападение на пассажиров и водителя междугороднего автобуса Красноярск-Минусинск. Молодой мужчина 33-лет, проехав около 200 километров пути, внезапно встал со своего места и направился к водителю автобуса (подробнее).