Тяжелые ранения, серьезный стресс: что известно о состоянии пострадавших после нападения в автобусе в Красноярском крае

В автобусе №586 Красноярск-Минусинск неадекватный мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск 15 июля произошла самая настоящая резня. Один из пассажиров рейсового маршрута неожиданно напал с ножом на водителя автобуса, а затем еще на троих попутчиков. Когда его попытался остановить, то между Дмитрием Ж* (имя изменено) и пассажиром завязалась потасовка.

Все произошло настолько внезапно, что никто не успел толком и среагировать – в итоге мужчина и женщина получили серьезные ранения, а шофер и еще один пассажир отделались небольшими повреждениями. Сам же напавший пострадал довольно серьезно – у него два ножевых.

Дмитрий Ж. *

Из автобуса всех раненых домчали до ближайшей больницы – центральной районной в Новоселово. Здесь в соседних палатах оказались и напавший, и его жертвы... Для врачей они, конечно, едины: хирурги принялись спасть людей.

- Всего поступили три человека, - «Комсомольская правда» дозвонилась до врачей, как только они закончили работу. – Водитель с небольшими порезами, его осмотрели, оказали помощь, от госпитализации он отказался. Потом была ранена женщина, в область грудной клетки справа, ее прооперировали. Молодой парень, тоже в грудь, но слева, ранение более серьезное, ему тоже сделали операцию. Состояние обоих стабильное.

- Люди в шоке, наверняка...

- Конечно, мы оказываем и психологическую помощь. Представляете, едешь спокойно, и вдруг такое начинается, люди огромный стресс пережили.

Нападавший напал на водителя с ножом, после ранил еще троих

Третий пациент, тот, кто нанес сам себе травмы, самый тяжелый. У него проникающее ранение брюшной полости, врачи борются за его жизнь. По нашим данным, он находится в сознании, повторяет – «у меня был стресс»... Но какой, объяснить отказывается.

На помощь районным медкам на вертолете вылетела бригада из Красноярска, в ее составе – одни из лучших кардиохирургов края – Андрей Пустовойтов и Георгий Каптюк.

Транспортировать напавшего в краевой центр не будут – операцию сделают на месте, силами хирургов Новоселовской ЦРБ и прилетевших на помощь врачей красноярской краевой больницы.

Уголовное дело, заведенное в отношении Дмитрия Ж* по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия» было изъято из МВД и передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет.

ВАЖНО

Во время подготовки публикации, одному из пострадавших, 29-летнему парню с серьезным ранением в грудь стало хуже.

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