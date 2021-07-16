«Кричал, что слышит голоса»: пассажиры рассказали подробности нападения в междугороднем автобусе в Красноярском крае

Автобус №586, Минусинск-Красноярск

В междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск 15 июля произошла самая настоящая резня. Один из пассажиров рейсового маршрута внезапно напал с ножом на водителя автобуса и еще троих жителей края. Два пассажира и водитель получили колото-резаные ранения, еще один мужчина – телесные повреждение. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу в поселке Новоселово.

Как рассказал Руслан Северин, начальник ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю, после того, как 33-летний Дмитрий Ж* (имя напавшего здесь и далее изменено по закону*) набросился на людей, его попытался остановить 31-летний пассажир. Во врем потасовки он получил несколько ушибов, также напавший его укусил. Пока Дмитрия пытались скрутить, он успел нанести себе два ножевых ранения в грудь и живот. Его также доставили в больницу и прооперировали с двумя другими раненными.

Дмитрий Ж.

41-летней женщине и 29-летнему мужчине, получившие самые серьезные ранения, сейчас ничего не угрожает. Оперативное вмешательство прошло успешно, они находятся под наблюдением врачей. Водитель автобуса и 31-летний пассажир отделались более легкими травмами, они отправлены на амбулаторное лечение.

Оставшиеся пассажиры смогли добраться до Новоселово уже без приключений. Их довез водитель большегруза, остановившийся чтобы узнать, не нужна ли водителю автобуса помощь. У него оказалась категория, разрешающая управление пассажирским транспортом, поэтому он сел за руль вместо пострадавшего шофера, а сотрудники ДПС сопроводили его до поселка.

Как сообщает собственный источник «КП» из больницы, когда родственники одного из оперированных пассажиров узнали о том, что произошло с их близким, то они отправились в больницу. Семья пострадавшего пыталась прорваться к напавшему Дмитрию, чтобы разобраться с ним, но их смогли сдержать сотрудники полиции и охраны больницы.

Автобус №586, Минусинск-Красноярск

Почему же мужчина, проехавший спокойно более 200 километров пути, внезапно набросился на пассажиров и водителя? Очевидцы утверждают, что никаких конфликтов в дороге не было. Все было абсолютно спокойно, многие уже укладывались спать, когда внезапно Дмитрий быстрым шагом пересек салон автобуса и началось страшное:

- Мы ехали как ни в чем ни бывало. Не могла себе никогда представить. что, кажется, ты в такой безопасности и внезапно начинается ужас. Пространство замкнутое, автобус едет, не выскочишь же на ходу. Куда деваться? И защищаться как? На него не бросишься, он с нодом. Он явно был под наркотиками, глаза такие страшные, движения слишком резкие. Его внезапно накрыло, вот и пошел в разнос. После нападения он начал кричать, что слышит голоса, дергался сильно , - рассказывает «Комсомолке» одна из пассажирок.

Дмитрий Ж.

Пока, по одной версии событий, водитель резко выжал тормоз, на неадеквата бросились сразу несколько человек, выбили нож. Конечно, сразу вызвали полицию.

Официального подтверждения такому состоянию от правоохранительных органов пока еще не поступало. Чтобы выяснить причины и мотивы нападения, были назначены различные экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.

Напомним, что после нападения Дмитрия на пассажиров и водителя рейсового автобуса заведено уголовное дело. О нем известно, что ему 33 года, живет в Абакане, ехал в Минусинск - возможно, к родственникам, знакомым или просто отдохнуть.

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