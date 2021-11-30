Жительница Казахстана, обвиняемая в продаже новорожденного ребенка за 13 тысяч долларов, предстанет перед судом в Красноярске

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В Красноярский суд передано дело, заведенное в отношении 28-летней жительницы Казахстана, которую обвиняют в продаже новорожденного ребенка за 13 000 долларов гражданам Китая. Как сообщает пресс-служба суда, предварительное слушание состоится 30 ноября.

Следователи считают, что девушка обратилась в фирму «Дидилия» для того, чтобы стать суррогатной матерью, но под видом этой услуги была фактически осуществлена купля-продажа новорожденного ребенка.

Рождение малыша произошло в апреле 2020 года, в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства». Данные «матери» были отражены в медицинском свидетельстве о рождении. А в мае 2020 года, на основании личного заявления, женщина получила в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка, в котором была указана в качестве матери.

После этого «мама» в нотариальной конторе оформила доверенность на руководителя фирмы «Дидилия» и его сообщников, на представление интересов в любых организациях и учреждениях, в том числе на распоряжение ее малолетним ребенком. Передав им указанные документы, она уехала в другую страну, где получила вознаграждение за продажу ребенка в размере 13 000 долларов.

Через время директор фирмы и его сообщники забрали кроху из медицинского учреждения для передачи его третьим лицам за денежное вознаграждение.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.

Отметим, что в расследовании дела о торговле детьми в Красноярске вспыл новый факт – следствие считает, что владельцы фирмы «Дидилия» и их знакомая, которые сейчас являются одними из главных обвиняемых в деле о продаже младенцев, получили деньги от иностранцев и приобрели на них дорогостоящую недвижимость. Как сообщает СК, заведено еще одно уголовное дело.

Также недавно завершилось расследование первого уголовного дела о торговле детьми в Китай . Заведено оно было в отношении одной из суррогатных матерей .После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и ее защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд

Напомним, что следствие установило, что 33-летний супруг Евгении Гончаровской совместно с женой и их знакомой открыл фирму, куда привлекал суррогатных матерей. Женщины за вознаграждение вынашивали и рожали младенцев, которых потом отдавали иностранцам. Всё это внешне выглядело вполне законно. Девушки проходят процедуры оплодотворения, оформляются документы, позволяющие отдать ребенка «покупателям».

Среди женщин, готовых вынашивать детей были как россиянки, так и гражданки Казахстана. Девушки подписывали нужные соглашения и улетали в Королевство Камбоджа, где проходили все необходимые медицинские процедуры для наступления беременности.

В 2020 году женщины в роддомах Красноярска родили детей, получили свидетельства в ЗАГСЕ и оформили нотариальную доверенность на подозреваемых, которая позволяет представлять интересы новорожденных.

За всё это суррогатные мамы получили 850 000 рублей.

На сегодняшний день известно местонахождение 19 младенцев, всех малышей поместили в дом малютки. В отношении директора фирмы «Дидилия», его супруги и их знакомой, а также 27-летней гражданки Республики Казахстан, продавшей своего новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело «торговля детьми».

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