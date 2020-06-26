«Ни мамы, ни папы»: почему младенцы, рожденные от суррогатных матерей, остаются без родителей

В пятницу 26 июня из красноярского роддома выписывают мальчика, ему всего несколько дней. Только вот домой кроха попадет нескоро, а когда увидит родителей, вообще неизвестно. Он появился на свет у суррогатной мамы. Красноярка Юля Г. воспитывает дочку, которой 9 лет. Потом родила двойню как суррогатная мама, это мальчики - для семьи из столицы. А месяц назад еще одного - для бездетной пары из Китая.

А теперь, как ни странно, такой поворот: красноярский мальчик, скорее всего, повторит судьбу пятерых младенцев в Москве, где прогремела громкая история. Там, напомним, педиатр случайно обнаружила в обычной двухкомнатной квартире пятерых малышей, за которыми присматривали посторонние люди. Было заведено уголовное дело по статье «Торговля людьми», а потом выяснилось – это дети, которых выносили суррогатные мамы, но не смогли передать родителям из-за закрытых границ.

Таких, как найденные в московской квартире младенцы, по стране могут быть сотни.Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже можно совершенно точно сказать – таких младенцев далеко не пятеро. Сколько по всей стране – вопрос. Из того же Красноярска доподлинно известно о троих. Один – мальчик, о которой мы уже рассказали, и еще двое успели «добраться» до Санкт-Петербурга. Это малыши, которым нет и месяца. Как и московские дети, живут в квартире под присмотром няни и представителя китайской стороны (родителей-заказчиков). Ситуация, конечно, дикая.

- Сейчас это действительно большая проблема – в масштабах страны, - подтвердила в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» Людмила Богданович, представитель центра репродукции Mia-baby (именно она сопровождает Юлин контракт, и еще двоих малышей из Красноярска). – «Наши» дети должны были отправиться в Пекин. Но попали в то время, когда закрыли границы, и все. А родители, в свою очередь, не смогли приехать сюда, в Россию. Малыши из Красноярска доехали только до Питера. Здесь за ними малышами ухаживают няни, мы подобрали профильных специалистов. Плюс представители из Китая, которые были в городе в тот момент. Они не имеют отношения к детям, но общаются с родителями. Сейчас дети также проживают в квартирах. То есть сейчас любое агентство, по сути, оказывается «под колпаком». Все работают с Китаем. И в каждом есть дети, которые застряли на территории РФ. На самом деле, их очень много. В том же Санкт-Петербурге есть крупное агентство, в котором 30 детей оказались в подобной ситуации. Выкручиваются также: за малышами ухаживают нянечки. Деньги на обслуживание детей, съем квартиры переправляют родители. Но с задержками. Агентства покупают все на свои, а потом «перекрываются».

Чтобы кто-то отказался от младенца, нет, такого не было. А мамы с детьми не сидят, чтобы не нанести психологический вред, ведь их будут забирать. Исключительно няни. У нас подписываются договоры, и если женщина откажется отдавать ребенка, ее штрафуют на очень крупную сумму. От 5 до 10 миллионов – так указано в нашем договоре. Каким нам видится выход? Пока нет никаких гарантий, и китайцы также не уверены, что в скором времени границы будут открыты. Все ждут вторую волну коронавируса. Ситуация вопиющая: дети растут без родителей, и неизвестно, сколько это продлится...

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Дети спали на обычной кровати, а китайские няни - на полу: появилось видео из квартиры, где держали пятерых младенцев

Видео, на котором полицейские выносят пятерых новорожденных из многоэтажки на улице Аргуновской, напоминает закрытие яслей. Пятерых малышей, которым от роду от нескольких дней до шести месяцев, держали в обычной двухкомнатной квартире. Уже установлено: все крохи рождены суррогатными мамами из России для китайских пар.

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Но вывезти их не смогли, поэтому и организовали этот странный детский сад в обычной двухкомнатной квартире (подробнее).