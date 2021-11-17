В Хакасии за считанные часы умерла восьмилетняя девочка, которая пожаловалась на боли в животе

Погибшая 8-летняя девочка Фото: galinasibyan, instagram.com

В Хакасии продолжается выяснение всех обстоятельств трагической гибели 8-летней девочки Софии, которую «скорая помощь» в ночь на 14 ноября доставила в приемный покой одной из детских больниц Абакана. Спустя некоторое время после того, как врачи передали малышку в руки медиков стационара, ребенок скончался. Семья девочки обвинила в трагедии сотрудников больницы, по их словам - вовремя не оказавших помощь ребенку, врачи утверждают, что сделали все возможное. К разбирательствам подключились региональный Минздрав и Следственный комитет, проводится внутренняя проверка и заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Недомогание 8-летняя девочка София почувствовала еще 13 ноября, ничего критического, просто разболелся живот. Но к вечеру ребенку резко стало хуже – боль усилилась, поднялась температура, началась рвота. Родители приняли решение вызвать скорую. Как рассказывает тётя Софии в своем инстаграм-аккаунте, врачи приехали, провели экспресс-тестирование на ковид – он оказался положительным. И приняли решение везти девочку из поселка Белый Яр в Абакан, чуть более 20 километров.

Привезя девочку в Абакан, её отправили для начала на КТ, чтобы подтвердить коронавирус, но результат исследования оказался отрицательный. Как рассказала мама Софии в разговоре с интернет-журналом «Новый Фокус», затем девочку привезли в приемное отделение и посадили на стул, так как там не было даже кушетки.

Тем временем малышке становилось все хуже. Девочка очень хотела пить, а потом у нее, по словам родителей, началось истощение от усталости и нескончаемых болей.

- У них не было ничего, чтобы её на это положить – ни кушетки, ни каталки. София не могла сидеть, у нее сильно болел живот. Мы пробыли в больнице 4 часа, за это время к нам ни разу не вышел хирург, ни лаборант, даже не взяли кровь на анализ, - говорит мама Ирина.

Через какое-то время Софье стало совсем плохо, потребовалось срочное введение лекарства.

- Потом там уже медик появился, но я не поняла, кто она. Девушка ходила с телефоном все время, из рук его не выпускала, и все время спрашивала у медсестер: «Вы попали в вену? Вы попали в вену?». Соню уложили на кушетку малюсенькую, белую, где люди обычно сидят. И пытались попасть в вену на весу. Потому что там даже она не поместилась, рука болталась, - вспоминает мама Сони обстоятельства той ночи.

Состояние девочки не улучшалось, медики из приемного покоя пытались вызвать реаниматологов, чтобы отвезти её к хирургу, но, как отмечает мама, безуспешно. Приблизительно через 30 минут Соню забрали наверх, в процедурный кабинет. Девочку унесли в одеяле и после этого живой её мама больше не видела.

- Она умерла у них в процедурном. За несколько часов нашего ожидания можно было бы сделать операцию, и она была бы жива, - говорит Ирина.

Примечательно, что среди медиков идут обсуждения о поведении одного из врачей, который, как заявляет тётя погибшей девочки, изначально отказался вообще спускаться к ребенку, так как первый тест на ковид был положительный.

- Медики из хакасской больницы рассказывают, что когда посиневшую девочку уже без сознания отнесли на второй этаж, то один из врачей сначала пытался препираться и кричал: «притащили мне заразу, тут не красная зона». Но потом все же его быстро привели в чувство, - рассказал источник «КП»

Насколько эта информация достоверна и правдива – предстоит выяснить силовикам. Ведь довольно странно слышать подобное в период пандемии от врача, когда коронавирус буквально повсюду.

Семье выдано свидетельство о смерти с надписью шариковой ручкой «неуточненная причина» в графе «болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти. Заключение о проведенном вскрытии и результатов судмедэкспертизы маме Сони пока еще не отдали. Медики сказали родителям: «ваша дочь умерла от перитонита – все признаки на вскрытии имеются». Но официально точная причина гибели пока еще не озвучена.

«Неуточненная причина». Фото: galinasibyan, instagram.com

Кто виноват в смерти и виноват ли вовсе – этим вопросом сейчас занимается СК. Следователи получили все необходимые медицинские документы, карты вызова скорой медицинской помощи, назначено и проводится судебно-медицинское исследование с целью установления истиной причины смерти ребенка.

Тем временем, собственный источник «Комсомольской правды» отмечает, что родители девочки немного путаются во временных рамках, от момента появления ребенка в приемном покое до фиксации времени смерти прошло около часа, в этот же период малышке проводили реанимационные мероприятия и пытались её спасти.

По версии Минздрава, сотрудники больницы приложили все необходимые усилия, чтобы спасти ребенка. Но девочку привезли, как сообщает ведомство, в крайне тяжелом состоянии, поэтому этого сделать не удалось. Министерство в параллель СК проводит свою служебную проверку, чтобы дать независимую оценку действиям медицинского персонала.

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Как распознать перитонит

Без привязки к вышеуказанному случаю, но крайне важная информация. Перитонит – это смертельно опасное осложнение, которое, если вовремя не оказать правильную и грамотную помощь, всегда заканчивается смертью. К сожалению, далеко не все родители знают об этой опасности, и, порой, не замечают изменения в состоянии ребенка, которые предвещают о начале развития осложнений. Да еще и сами малыши, боясь возможных уколов и приезда врачей могут довольно долго скрывать истинный масштаб болей. «Комсомольская правда» побеседовала с одним из бывших хирургов, который рассказал о том, что должно насторожить родителей в состоянии детей и когда нужно бежать со всех ног в стационар за помощью. Подробнее о симптомах перитонита читайте здесь.

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