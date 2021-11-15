Врачи боялись подойти из-за ковида: семья погибшей в приемном покое 8-летней девочки обвинила медиков в бездействии

Погибшая 8-летняя девочка Фото: galinasibyan

В приемном отделении одной из детских больниц Абакана скончалась 8-летняя девочка, поступившая с жалобами на боли в животе. Родственники ребенка утверждают, что не могли добиться от врачей никакой толковой помощи несколько часов, медики утверждают, что сделали всё, что могли… Сейчас министерство Здравоохранения проводит внутреннюю проверку, во время которой досконально разберут все действия врачей и выяснят, отчего же на самом деле погиб ребенок.

О том, что произошло в ночь на 14 ноября в приемном покое детской больницы, по версии семьи, рассказывает тётя 8-летней Марии* (*имя ребенка изменено) в своем инстаграм-аккаунте.

По версии семьи, девочка к вечеру 13 ноября почувствовала себя плохо – у ребенка заболел живот. Какое-то время боли не уходили, поэтому родители решили вызвать скорую помощь. Медики, осмотрев малышку, пришли к выводу – нужно везти в больницу. До отъезда провели анализ на ковид, тест показал положительный результат.

Доставив Марию в приемное отделение одной из абаканских больниц, сотрудники скорой около 23 часов передали ребенка вместе с мамой на поруки местных медиков. В приемнике 8-летней девочке провели повторное тестирование и сделали КТ-исследование.

- Ей сделали КТ, ковид не подтвердился, но хирург все равно отказался прийти и осмотреть ребёнка, из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приёмном отделении 2-3 часа, на просьбы и мольбы матери помочь её ребёнку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем и попросила не лезть в их работу,- рассказывает родственница погибшей Марии. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена - прим.ред.)

8-летняя девочка, по словам тети, скончалась на руках у матери около 2 часов ночи.

- в 2 часа ночи ее не стало, девочка умерла на руках у матери… Маму девочки просили подписать документ о том, что она не имеет претензий к больнице!!! Как????? Им не оказали помощь, у ребёнка подозрение на аппендицит!!!!! Нужна была срочная операция, а врачи бездействовали - перекидывая ответственность друг на друга, - пишет родственница.

Гибель ребенка в приемном покое подтвердили в Минздраве Хакасии. Представитель ведомства пояснил, что малышка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, но, несмотря на все усилия медиков, девочка погибла. Более подробную информацию в министерстве не раскрывают, ссылаясь на врачебную тайну, но поясняют, что сейчас устанавливается точная причина смерти 8-летнего ребенка.

- Минздравом Хакасии 14 ноября начата служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действий медицинского персонала всех служб, причастных к данному случаю, - сообщили в пресс-службе Минздрава Хакасии.

«Комсомольская правда» отправила запрос в Следственный комитет, для прояснения ситуацию. Мы будем следить за развитием ситуации.

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