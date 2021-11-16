После гибели 8-летней девочки в приемном покое хакасской больницы СК завел уголовное дело

Погибшая 8-летняя девочка Фото: galinasibyan

К выяснению обстоятельств гибели 8-летней девочки из Хакасии в приемном покое детской больницы подключился Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что по факту смерти малышки заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи предварительно выяснили, что 8-летняя школьница в течения дня 13 ноября чувствовала себя не очень хорошо, но к вечеру родители заметили резкое ухудшение состояния – появилась тошнота, рвота, сильные боли в животе и высокая температура. Скорая помощь, вызванная взрослыми, доставила ребенка вместе с мамой в приемный покой абаканской больницы около часа ночи 14 ноября. Несмотря на реанимационные мероприятия и терапию, школьница скончалась.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования получена необходимая медицинская документация, карты вызова скорой медицинской помощи, назначено и проводится судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, – пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республики Хакасия Юлия Арбузова.

Напомним, что родители считают, что 8-летняя девочка погибла по вине врачей, побоявшихся подойти к ребенку из-за подозреваемого коронавируса. По словам родственников, после того, как малышку доставили в больницу, мама просидела вместе с дочерью в приемном покое несколько часов, но никаких действий от медиков добиться не смогла. Более подробно о том, что произошло в приемном покое в ночь на 14 ноября можно прочесть здесь.

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