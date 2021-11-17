Хирург назвал симптомы перитонита у детей, после появления которых нужно срочно звонить в «Скорую»

Перитонит - серьезное воспаление в брюшной полости, у которого большой процент летального исхода Фото: Мария ЛЕНЦ

Как часто родители всерьез воспринимают боли в животе у ребенка, пока они не становятся критичными или не дополняются какими-то другими симптомами? Давайте честно - чаще всего это дежурное: «Иди, полежи немного, или выпей таблеточку для пищеварения, скоро все пройдет». А если еще и ребенок, который боится врачей или не любит все эти медицинские осмотры, то, порой, понять, насколько серьезна ситуация совсем будет сложно.

Мало кто знает, но боль в животе может быть предвестником серьезного осложнения, порой даже приводящего к смертельному исходу.

Корреспондент «Комсомольской правды» побеседовал с сибирским хирургом Вадимом Соболевым, который рассказал о признаках перитонита и пояснил, когда нужно со всех ног бежать к врачу, чтобы не стало поздно.

- Перитонит - это, если говорить простым языком, серьезное воспаление в брюшной полости, у которого большой процент летального исхода. У перитонита есть несколько стадий развития, которые могут длиться до нескольких суток. Но у детей, чаще всего, процесс перехода из начальной стадии в токсическую, а затем терминальную, может происходить гораздо быстрее. Поэтому если у ребенка начал болеть живот, не спешите кормить его обезболивающими таблетками, понаблюдайте немного за симптомами, нет ли ухудшений, какой характер боли. Если снять симптомы таблетками, то может создаться ложное впечатление, что все хорошо, а в это время воспалительные процессы будут развиваться и можно упустить драгоценное время, - отмечает Вадим Михайлович.

Причин для появления воспаления может быть несколько:

– инфекция, попавшая через кровь или лимфу;

- в результате осложнения болезней внутренних органов (к примеру, тот же аппендицит);

- через травму или операцию.

Как поясняет врач, самой распространенной является именно появление воспаления после осложнения болезни внутренних органов.

Симптомы, на которые нужно обращать внимание:

- Тупая или острая боль в животе – она изначально может начинаться как слабая, без какого-то определенного места, но затем она усиливается, становится хуже при любом движении (переворачивании тела, сгибания бедра, кашле) и во время надавливании пальцами на живот.

- Напрягаются мышцы живота – обычно мягкий живот внезапно становится твердым.

- Добавляется тошнота, частая рвота, может начаться диарея.

- Появляется высокая температура.

Если у вашего ребенка плохое самочувствие и легкая боль в животе обрастает вышеперечисленными симптомами, то нужно вызывать «скорую помощь».

Часто бывает, что из-за высокой загруженности врачи могут долго ехать к месту вызова. Если у ребенка в это время учащается пульс, падает давление, кожа бледнеет, малыш не может напиться воды, появляется сильная потливость, спутанность сознания, бред и тем более потеря сознания, то НЕМЕДЛЕННО сообщите об этом диспетчеру «Скорой».

Обычно мы не советуем приезжать в стационары самостоятельно, можно просто приехать не туда и потерять время. Но если состояние резко ухудшается, а скорая долго не едет и у вас есть возможность оперативно привезти ребенка – звоните диспетчеру и просите сообщить адрес больницы, куда вы можете приехать. Это действительно крайний вариант, но он очень актуален для пригорода и ночного времени суток.