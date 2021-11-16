В Якутии двое 14-летних подростков надругались над 12-летней девочкой в заброшенном доме

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В Якутии двое 14-летних подростков подозревают в надругательстве над их 12-летней знакомой. Как сообщают в СК, заведено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По версии следствия, два парня привели 12-летнюю девочку в заброшенный дом, в пригороде Якутска, где совершили надругательство. После произошедшего, через какое-то время, о насильственных действиях над своим ребенком узнал отец девочки. Он обратился за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас школьнице оказывается вся необходимая помощь, с ребенком работают психологи. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертных исследований.

За совершенные насильственные действия, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему, двум 14-летним парням грозит до 10 лет лишения свободы

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