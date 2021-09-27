Под Красноярском четверо друзей надругались над парнем и бросили его под поезд. Фото: УТ МВД по СФО

22 сентября в Козульке, что под Красноярском, произошло зверское убийство молодого человека. Об этом сообщает транспортный СК.

Изначально все было похоже на несчастный случай. 24 сентября в транспортной полиции сообщали, что 27-летний молодой человек оказался на путях. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось – парень погиб.

Фото: УТ МВД по СФО

Однако позднее выяснилось, что большинство травм парень получил незадолго до гибели. Все началось с конфликта во время застолья:

- Четверо подозреваемых, ранее неоднократно судимых, избили потерпевшего руками, ногами и дверцей от тумбочки. Затем двое из них по очереди совершили действия сексуального характера в отношении потерпевшего, - сообщает СК.

Парень потерял сознание, а друзья отнесли его к пятом пикету Красноярской железной дороги и положили на пути перед приближающимся поездом. Таким образом они пытались скрыть следы жестокого преступления:

- В ходе проведения доследственной проверки по факту смертельного травмирования мужчины поездом, следователь установил, что под травмирование замаскировано совершенное тяжкое преступление – убийство, - подчеркивают следователи.

В итоге всех четверых задержали. Им предъявили обвинение по статьям «убийство» и «насильственные действия сексуального характера».

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В Красноярском крае на железной дороге погиб молодой мужчина. Трагедия произошла накануне, 22 сентября, в ночное время на станции Козулька. (подробнее)