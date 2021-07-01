Пассажир поезда надругался над спящей девочкой на глазах у ее матери в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в пассажирском поезде с сообщением «станция Карабула - Красноярск» 30 марта 2021 года. Мужчина ехал с девочкой и ее мамой в одном вагоне. Девочка привлекла обвиняемого, и он решил удовлетворить с ней свои низменные потребности. Не остановило изувера ни присутствие матери девочки, ни другие пассажиры, но для осуществления своего плана, он решил действовать ночью.

Дождавшись, пока все уснут, мужчина подошел к ней и совершил то, что в сухом юридическом языке называется «насильственные действия сексуального характера». Однако незамеченным он не остался. Соседи и мама пострадавшей проснулись и поймали мужчину.

После этого женщина обратилась в полицию. Мужчину задержали, но свою вину он так и не признал, несмотря на все имеющиеся улики.

Сейчас расследование вопиющего случая завершено. Мужчину обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит до 20 лет колонии.

- Обвиняемому по ходатайству следователя Красноярского следственного отдела на транспорте избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении не признал. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Иланский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК на транспорте.

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