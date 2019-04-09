СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-09T14:39:20+03:00

Двое подростков до смерти забили мужчину и надругались над его подругой. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кызыле (Тува) двое 17-летних подростков убили мужчину и надругались над его подругой. Об этом ЧП сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Республике.

- В ночь 5 на 6 апреля 2019 года 40-летний мужчина и его 39-летняя знакомая зашли в пустующую квартиру расселенного дома по улице Мира, - говорят следователи. – Собирались там переночевать. Вскоре туда же пришли подростки. Между ними и мужчиной началась ссора, в ходе которой тот получил травмы головы и тела. А позже умер на месте происшествия. Затем молодые люди надругались над женщиной.

На подозреваемых уже вышли, они задержаны, взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В том числе выясняют, отчего именно погиб мужчина. После уточнения причин его смерти на подростков могут завести еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU