В Красноярске обвиняемого в поджоге частной наркоклиники «Чистый город» будут судить за убийство четырех человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершилось расследование пожара, который произошел в частной наркологической клинике «Чистый город» 17 сентября 2020 года. Напомним, что там погибли четыре человека, пациенты этой клиники.

Следствием установлено, что 62-летний житель Козульского района находился на лечении – ему нужна была медицинская помощь в связи с чрезмерным употреблением алкоголя. Отношения с соседями по палате у него не сложились, одному из мужчин он даже угрожал, что сожжет его.

- Около 04 часов ночи 17 сентября 2020 года злоумышленник, находясь в одной из палат медицинского учреждения, на почве личной неприязни к одному из пациентов из его палаты, умышленно поджег свои предметы одежды, постельное белье, из-за чего в палате и прилегающих помещениях произошло возгорание, - прокомментировал представитель регионального следкома.

В результате поджога погибли 4 пациента в возрасте 30, 33, 37 и 66 лет. В связи с этим мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство четырех лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом». Также его обвиняют по статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога». Сумма ущерба клинике составила около 950 тысяч рублей.

Несмотря на то, что мужчина свою вину не признал, совокупностью собранных материалов она была доказана. В частности доказательством стала и видеозапись с камер видеонаблюдения, где обвиняемый угрожал поджечь соседа, с которым у него не сложились отношения.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что продолжается расследование уголовного дела по обвинению директора частной клиники «Чистый город» в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть четверых человек.

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