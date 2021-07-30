Сожитель няни зарезал ее 10-месячного воспитанника

Фото: СК

-Малыш, мы совсем ненадолго, побудь немного с няней. Мы скоро вернемся и вновь будем вместе…

Знали бы тем утром родители 10-месячного малыша из Тувы, что это их последняя встреча. Их не было целый день, пришлось уехать в другой город и оставить младенца на попечение няни-родственницы, которая уже неоднократно проводила время с ребенком. О страшной, жуткой трагедии родителям сообщили вечером, когда они думали, что с их малышом все хорошо и он в надежных руках.

Жуткая и абсолютно не укладывающаяся в голове гибель 10-месячного ребенка произошла в Республике Тыва. Младенец попал под горячую руку и погиб совершенно случайно – его зарезали, намереваясь убить другого человека. Как сообщают в Следственном комитете, скорая помощь успела привезти малыша в реанимацию, но врачи уже ничего не смогли сделать.

Трагедия случилась в Кызыле около 21 часа. Вместо присмотра за ребенком, оставленным на её попечения, няня вместе со своим возлюбленным устроили алкогольные посиделки. Крепкие напитки, слово за слово и вот между парой разгорается скандал на почве ревности. В тот момент, когда мужчина схватился за нож, у женщины на руках был 10-месячный ребенок. Тувинец замахнулся, хотел ударить няню малыша, но попал в спину ребенка.

Кто вызвал скорую – остается неизвестным. Врачи забрали малыша еще живым и даже смогли доставить его в больницу. К несчастью, ребенок не выжил, ранение оказалось смертельным. О гибели младенца медики сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета немедленно отправились на место преступления, заведено уголовно дело по статье «убийство малолетнего».

Мужчину, зарезавшего 10-месячного ребенка задержали, сейчас следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, для установления точной причины смерти младенца.

О родителях и семье ребенка известно только то, что на учете в ПДН они не состояли, воспитывают еще двоих детей. Но вот о самой няне, как рассказывают сотрудники полиции, всплыл довольно интересный факт – 32-летняя женщина ранее была судима за тяжкое преступление против личности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самое страшное – преступления против детей: о делах, которые нельзя забыть

Подробности резонансных историй – в эксклюзивном материале «КП» (Подробнее)