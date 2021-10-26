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Общество26 октября 2021 9:16

Большая часть вузов Красноярске уйдет на дистант с 30 октября по 7 ноября

Некоторые заведения и вовсе не будут работать
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководители СФУ и Красноярского педагогического университета подписали приказы с режимом работы вузов во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Как рассказали в СФУ, студентам будут выданы задания для самостоятельной работы, а преподаватели получат неделю выходных с сохранением заработной платы.

Студенты педуниверситета и аграрного вуза продолжат обучение но в дистанционном формате по 7 ноября, но если эпидемиологическая обстановка не начнет улучшаться, то возможно продление удаленки.

КрасГМУ же уходит на каникулы. Как сообщили "КП-Красноярск" в пресс-службе университета, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. И студенты, и преподаватели отправятся на каникулы. Дистанционного обучения не будет.