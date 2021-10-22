Александр против Александра: «баттл» красноярских фотографов на съемке «полнолуния охотника»

Полнолуние. Фото: Александр ЧЕРНЫХ (слева), Александр ПАНИОТОВ (справа)

В Красноярске с 20 по 21 октября, две ночи подряд, на небе можно было наблюдать эффектное явление, больше известное как «Полнолуние охотника». Над городом невероятно близко висела полная, крупная луна - этим воспользовались красноярские фотографы для создания красивых снимков.

Пик полнолуния запечатлел красноярец Александр Паниотов 20 октября, опубликовавший свои снимки на страничке в «фейсбуке». Известный фотограф снял ярко-оранжевое светило, повисшее над автомобильными рядами по улице Карла Маркса.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- Этот снимок я снял 20 октября, как раз было полнолуние. Ехал на съёмку в краевую филармонию, с собой был объектив с фокусным расстоянием 500 мм. Выехал на Карла Маркса с Красной площади и увидел эту красоту. Сразу припарковался и пошёл снимать. Дождался, когда не было машин, вышел на середину дороги, сделал несколько снимков и поехал дальше, - рассказал «Комсомолке» Александр.

Фото: Александр ПАНИОТОВ

А чуть позже классными кадрами в соцсетях поделился еще один популярный фотограф Александр Черных. Свои фото он сделал уже 21 октября, когда пик полнолуния прошел. Но снимки менее эффектными от этого не стали – в них, как вы видите, особая идея.

- Я увидел в соцсетях фотографии Паниотова, и пожалел, что не успел снять луну 20 октября. Думал, что упустил возможность, но по приезде домой, я как раз освободился пораньше, увидел, что полнолуние еще идет. Несмотря на то, что луна уже далеко и так близко привязать её к городу не получится, я решил дать ответный ход самому себе, доказать, что я тоже могу сделать красиво. Я включил режим мультиэкспозиции (объединение нескольких кадров в один – прим.ред), 8 раз снял луну, а затем уже дом, чтобы их привязать. Это была такая небольшая разминочка для меня, чтобы понять, могу ли я сделать что-то интересное с луной, которая уже далеко. Получилась такая небольшая шутка для Александра Паниотова. Ну и заодно повеселил окружающих, - рассказывает Александр Черных.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

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