Красноярцы увидели последнее полнолуние лета Фото: Александр ПАНИОТОВ

Лето в Красноярске подходит к концу. И ознаменовалась эта пора не только прохладной погодой, но и полной луной. Полнолуние в Красноярске 22 августа 2021 стало последним этим летом.

Фото: Александр ПАНИОТОВ

Полная луна взошла на небосвод вечером 22 августа 2021 года. Жители Красноярска могли увидеть полнолуние из любой точки города. А известный красноярский фотограф Александр Паниотов снял несколько впечатляющих кадров.

Фото: Александр ПАНИОТОВ

Вечерний Красноярск красив сам по себе, но когда над мегаполисом возвышается полная луна, выглядит это еще более впечатляюще.

Фото: Александр ПАНИОТОВ

Отметим, что последняя полная луна уже почти минувшего лета имела золотистый оттенок, что в принципе ей несвойственно. Чаще полнолуние в Красноярске отливало серебристо-серым тоном.

Предыдущее полнолуние в Красноярске можно было заметить 22 июля. Следующую полную луну красноярцы смогут увидеть 21 сентября.

Фотограф Александр Паниотов рассказал, как ему удалось сделать такие атмосферные снимки:

- Я знал, что луна появится в 20:43. Решил попытаться сфотографировать ее красиво. В субботу было снять сложно, так как мешали тучи. В итоге поехали в воскресенье, на Дубровинского, возле регпалаты. Снимал на длиннофокусный объектив 650 миллиметров. Полная всходит довольно быстро, когда подходил к месту, она же виднелась. Заняло все пару минут. В итоге сделал около 50 фотографий.

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