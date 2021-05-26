Суперлуние в Красноярске 26 мая 2021: где и во сколько смотреть Фото: ИВАНОВА Диана

Суперлуние в Красноярске 2021 года придет не одно, а вместе с лунным затмением. В пресс-службе Московского планетария сообщают, что данное астрономическое событие будет доступно лишь жителям восточной части России – Дальнего Востока.

Когда и во сколько пройдет суперлуние в Красноярске 2021

Суперлуние в Красноярске наступит 26 мая 2021 года. В этот момент Луна приблизится к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Говоря простым языком, это значит, что в назначенный час мы увидим самую большую Луну текущего года. Однако со стороны невооруженным взглядом определить суперлуние будет затруднительно, так как визуально спутник нашей планеты увеличится незначительно. Максимум, что можно разглядеть – это красноватый или желтоватый оттенок.

При этом лунное затмение наступит в 18:14 часов, но красноярцы увидеть, увы, не смогут. Дело в том, что оно наступит, когда на улице еще будет светло. Наблюдать космическое явление смогут лишь жители Дальнего Востока: Хабаровского края, Приморья, Чукотки.

Что такое суперлуние?

Суперлуние – это момент совпадения полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны с Землей. Суперлуние всегда тесно связано с лунным затмением. Одно событие всегда следует за другим и с разницей не более 3-х дней. 26 мая эти астрономические моменты и вовсе пересекутся в одни сутки.

При этом, астрономы и астрофизики не считают суперлуние чем-то не обычным, придавая этому событию больше календарное значение, нежели что-то фундаментальное.

Что говорят астрологи о суперлунии?

Несмотря на то, что суперлуние и лунное затмение будет видно не всем, по мнению астрологов, уйти от их влияния не получится:

- Затмение имеет судьбоносный характер: то, что происходит в момент затмения, отразиться на будущем человека. Отношения между людьми могут сильно обостриться. Выдержат испытание только те отношения, которые основаны на взаимном уважении, принятии, жертвенности, - говорит красноярский астропсихиолог Екатерина Винарчук.