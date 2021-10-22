Первый случай смерти ребенка от коронавируса в Красноярске объяснили врачи

Первый случай гибели ребенка от коронавируса в Красноярском крае прокомментировали специалисты министерства здравоохранения. Фото: ИВАНОВА Диана

Первый случай гибели ребенка от коронавируса в Красноярском крае прокомментировали специалисты министерства здравоохранения. Как пояснила главный внештатный детский специалист по профилактике инфекционных заболеваний (и заместитель главного врача красноярской межрайонной детской больницы №1) Анжелика Белкина, ковид привел к смерти 17-летнего подростка, потому что тот страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Напомним, о гибели больного коронавирусом ребенка в Красноярском крае сообщил в своем инстаграме депутат Илья Зайцев. Врачи сделали все, что от них зависит, пытаясь спасти подростка, но, увы…

Действительно, первый среди детей летальный исход из-за ковида случился в сентябре 2021 года, подтвердила Анжелика Белкина. Но рассказали о нем только сейчас – сразу после получения заключения патологоанатомов. Согласно документу, смерть наступила от коронавирусной инфекции. У мальчика было двустороннее поражение легких с осложнениями.

К сожалению, подросток страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями, в том числе фиброзным перерождением тканей легких, он не ходил. И коронавирусная инфекция усугубила состояние.

- Это семейный случай заболевания: сначала заразилась мать, потом ребенок, и так печально все закончилось, - отметила Анжелика Белкина. – Подчеркну, это первый случай летального исхода у детей, но далеко не первый тяжелого течения заболевания. У нас развернуты реанимационные койки, и они не пустуют, дети продолжают поступать.

Причем состояние ребенка может ухудшиться стремительно, предупреждают врачи. Еще вчера чувствовал себя хорошо, сатурация была высокая. А через день развивается дыхательная недостаточность, и ребенка увозят в реанимацию.

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