«Она была только в маечке и колготках, остальное – разорвали»: стали известны подробности нападения стаи собак на 8-летнюю школьницу из Красноярска

Разорванная куртка 8-летней девочки Фото: СК

Страшным ЧП завершилась обычная прогулка для 8-летней девочки из Красноярска – на школьницу напала стая бродячих собак на улице Глинки. Что пережил маленький ребенок во время встречи с псами жутко даже представить: на школьном дворе повсюду части разорванной одежды, а в отдельно лежащем капюшоне от детской курточки даже виднеется прядь золотистых локонов малышки. Очевидцы рассказывают, что девчушку собаки трепали так, словно она игрушечная. К счастью, 8-летняя девочка выжила и сейчас её жизни ничего не угрожает, но впереди у ребенка длительное лечение и реабилитация после пережитого стресса.

О том как удалось спасти школьницу Аню от стаи бездомных собак рассказали «ТВК» очевидцы того страшного ЧП.

Все произошло вечером 18 октября на улице Глинки. 8-летняя Аня отправилась на прогулку, вышла из дома и пошла в сторону детской площадки во дворе школы №50, где, несмотря на ремонт, продолжают играть все малыши округи. Но вместо друзей ребенка встретила свора беспризорных псов, от которой малышке пришлось отбиваться сначала самостоятельно. Затем на помощь бросились прохожие:

- Я как рванула сюда, я бежала схватила палку, я орала. Эти собаки одного взгляда меня, наверное, увидели и разбежались. Я подбежала, я ее поднимаю, ну она никакая, эта девочка, они ее тягали туда-сюда. Она была в сознании, но ее очень трясло, и она говорила «Мне очень холодно, мне очень холодно». Мы уже двумя одеялами ее укутали. Она осталась только в маечке, колготки были до половины натянуты и в ботинках. Это все, что на ней осталось, остальное было разодрано, - вспоминает страшные события очевидец Людмила.

Спасители сразу вызвали скорую помощь, девочку отвезли в палату интенсивной терапии. Сейчас жизни Ани ничего не угрожает, состояние ребенка стабилизировалось. Врачи оказали экстренную помощь, хирургически обработали раны и проводят интенсивную терапию. Дела у школьницы гораздо лучше – девочка в сознании, обошлось без серьезных ран на лице. Остальные повреждения - множественные раны нижних конечностей, туловища и головы - заживать будут около десяти дней. Врачи продолжат следить, чтобы не было осложнений, гнойно-воспалительного процесса.

После случившегося городские власти пообещали отловить всех собак в этом районе, несмотря на то, что они могут считаться безопасными – по словам жителей района, у стаи были специальные чипы, которыми помечаются уже отловленные собаки, прошедшие вакцинацию и проверенные на агрессию.

Тем временем в Следственном комитете началась проверка по факту случившегося нападения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, тяжесть полученных ран. Будет дана оценка действия или бездействию местных властей и подрядчиков, занимающихся бродячими животными.

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